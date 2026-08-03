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Red Hat rozšiřuje partnerský program. Přidává cloudový modul i nové finanční pobídky

Jakub Fišer
3. 8. 2026
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Autor: PRAM Consulting
Red Hat představil několik změn svého partnerského programu zaměřených na poskytovatele cloudových služeb, systémové integrátory i další obchodní partnery. Novinky zahrnují nový cloudový modul, úpravy certifikačních požadavků, rozšířené finanční pobídky i nové digitální nástroje pro správu obchodních příležitostí.

Red Hat aktualizoval svůj partnerský program s cílem usnadnit partnerům rozvoj podnikání, zefektivnit každodenní provoz a rozšířit obchodní příležitosti. Součástí změn je pět nových oblastí zaměřených na podporu cloudových služeb, rozvoj odborných znalostí, marketing, finanční motivaci i digitální nástroje pro správu partnerství.

Nový cloudový modul pro poskytovatele služeb

Největší novinkou je cloudový modul určený partnerům programu Red Hat Certified Cloud and Service Providers (CCSP). Stávající partneři CCSP jsou nově začleněni do globálního partnerského programu Red Hat, kde mohou získávat body nejen za cloudové služby, ale také za školení, technické znalosti nebo aktivity spojené s uvedením produktů na trh. Noví poskytovatelé cloudových služeb se mohou prostřednictvím modulu do programu nově zapojit.

Vyšší požadavky na certifikace partnerů

Red Hat zároveň zpřísňuje podmínky pro získání úrovně Red Hat Ready Partner. Od ledna 2027 budou muset partneři kromě dvou prodejních certifikací splnit také požadavky na technickou prodejní kvalifikaci a získat alespoň jednu odbornou certifikaci. Cílem je posílit technické kompetence partnerské sítě a usnadnit zákazníkům orientaci při výběru ověřených partnerů.

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Další změnou je oddělení marketingových fondů od prodejních pobídek. Partneři nově získají přístup ke speciálním fondům na rozvoj trhu (MDF), které jsou určeny pro marketingové kampaně zaměřené na generování poptávky a podporu cloudových řešení. Podle Red Hatu má nová struktura usnadnit marketingovým týmům financování aktivit vedoucích k získávání nových zákazníků.

Rozšířené pobídky i ochrana obchodních příležitostí

Společnost současně upravila systém obchodních pobídek. Nově zavádí rozšířenou registraci obchodních příležitostí a kumulovatelné slevy, které mají partnerům zajistit předvídatelnější odměny během celého životního cyklu zákazníka. Finanční podpora se vztahuje také na předprodejní aktivity nebo architektonické workshopy.

Poslední oblastí změn je modernizace digitálních nástrojů. Red Hat představuje rozhraní Lifecycle Intelligence v portálu Partner Connect, které partnerům nabídne přehled o obnovách smluv, výkonnosti, obchodních příležitostech i potenciálních rizicích. Připravuje se také nový online katalog partnerů, který má usnadnit vyhledávání a navazování obchodní spolupráce v rámci partnerského ekosystému.

Zdroj: Red Hat

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

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