Repasovaným mobilům neotřesitelně vládnou iPhony. Co na to Android?

Skupina Recommerce publikovala zprávu RE! Index 2025 zaměřenou na evropský trh s repasovanými produkty. Ta odhalila, že mezi nejprodávanější repasované chytré telefony s přehledem vévodí Apple se svými iPhony. Analytici si však povšimli, že přestože nejprodávanější jsou modely 4. a 5. generace (iPhone 11, 12, 13), je patrná jasná změna v chování spotřebitelů.
RE! Index 2025: 10 nejprodávanějších repasovaných smartphonů roku
- iPhone 13 (+2)
- iPhone 11 (−1)
- iPhone 12 (−1)
- iPhone 14 (+5)
- iPhone 14 Pro (novinka)
- iPhone SE (2020) (novinka)
- iPhone 15 (novinka)
- Samsung Galaxy S22 (−2)
- iPhone XR (−4)
- iPhone 14 Pro Max (novinka)
Recommerce v tomto kontextu identifikovala na poli repasovaných mobilů tři klíčové trendy:
Ukončené modely iPhonů nadále dominují
Apple si i nadále udržuje dominantní postavení v žebříčku nejprodávanějších modelů. Přestože mezi nejprodávanějšími zůstávají především modely čtvrté a páté generace (iPhone 11, 12 a 13), je patrný jasný posun v chování zákazníků.
Robustní ekosystém Applu a dlouhodobá softwarová podpora jsou sice podle odborníků stále silný argument, výrazný vzestup řady iPhone 14 (+5 míst) a vstup iPhonu 15 do žebříčku však naznačují, že spotřebitelé se čím dál častěji snaží skloubit „repasované“ s „moderní technologií“. Hlavním impulzem je zejména zavedení konektoru USB-C, které urychlilo obměnu starších zařízení.
Modely s Androidem posilují
Ačkoli TOP 10 podle Recommerce jasně ukazuje silnou poptávku po jablečných zařízeních, segment Androidu je klíčový pro udržení většiny evropských uživatelů, kteří používají převážně chytré telefony s Androidem, a pro zajištění širší nabídky napříč cenovými hladinami.
Nejúspěšnější repasované modely s Androidem jsou v průměru tři generace staré. Jejich relativně „mladý“ věk na sekundárním trhu (oproti čtyřem až pěti letům u Applu) naznačuje, že spotřebitelé upřednostňují novější zařízení s lepší okamžitou hodnotou.
Společnost Samsung potvrzuje svou vedoucí pozici nejen díky vlajkovému modelu Galaxy S22, ale také průlomem modelu Galaxy A54. To dokládá, že trh repasovaných zařízení Samsung se rozšiřuje i o střední třídu, taženou silnými prodeji nových zařízení na primárním trhu.
Atraktivita nových modelů Androidu na primárním trhu je klíčovým faktorem pro budoucnost repasovaného segmentu. Nedávné oznámení Samsungu o prodloužení softwarové podpory až na sedm let u vybraných modelů a integrace funkcí umělé inteligence u novějších generací budou dalším argumentem pro pořízení repasovaného Samsungu.
Značky Google a Xiaomi, přestože se sice v TOP 10zatím nenacházejí, ale rychle posilují – například Pixel 7 se posunul z 80. na 38. místo – což signalizuje postupnou diverzifikaci nabídky v nadcházejících letech.
Repasy posiluje zdražování i dlouhověkost OS
Hlavním ekonomickým poznatkem roku 2025 je prohlubující se cenový rozdíl. Ceny nových zařízení nadále rostou, a to vlivem vyšších výrobních nákladů a cen komponent (nedostatek pamětí, vyšší náklady na procesory). Repasované smartphony se tak stávají klíčovým řešením pro ochranu kupní síly spotřebitelů.
S rostoucími cenami nových zařízení jsou repasované alternativy čím dál dostupnější, všímá si Recommerce, a to i díky nové tržní dynamice související s prodlužující se životností operačních systémů.
Hlavní výrobci aktuálně nabízejí pět až sedm let softwarových aktualizací, což uživatele motivuje k delšímu používání zařízení. Do repasovaného trhu tak vstupují spíše o něco starší modely, často třetí nebo čtvrté generace, které jsou dostupné za výrazně nižší ceny.
Zdroj: Recommerce Group