Channeltrends  »  Novinky

Reportáž: LG přivezlo do ČR průhledný OLED, Micro RGB a nadupané monitory

Zuzana Peroutková Bičíková
4. 5. 2026
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Všechny fotografie
V showroomu GT Sports v Jirnech u Prahy odhalila společnost LG Electronics letošní portfolio pro český a slovenský trh. Hosté mohli na vlastní oči vidět futuristicky působící průhledný bezdrátový OLED i profesionální monitory s konektivitou Thunderbolt 5 a dalšími extrémními parametry.

Společnost LG Electronics uspořádala 28. 4. svou produktovou akci pro český a slovenský trh. Celá událost se odehrála v prostorách showroomu GT Sports v Jirnech u Prahy, které vlastní Karel Neffe. Návštěvníci si tak mohli exkluzivně prohlédnout televizory LG OLED evo W6 Wallpaper či LG QNED evo Mini LED s úhlopříčkou 115 palců.

„Česká republika a Slovensko patří k trhům, kde zákazníci očekávají špičkovou kvalitu obrazu, sofistikovaný design a funkce, které skutečně obohacují každodenní život. Letošní portfolio jim přináší přesně takové produkty,“ uvedl na úvod setkání Jong Woo Hong, prezident LG Česko a Slovensko.

„Za poslední tři roky jsme udělali velký pokrok a každým rokem získáváme větší podíl na trhu. Disponujeme všemi klíčovými technologiemi, ale za nejdůležitější stále považuji OLED, ve kterém jsme už 13 let světovou jedničkou. V České republice jsme loni dosáhli téměř 60% podílu na trhu s OLED, což je nejvíce v celé Evropě,“ doplnil.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Zyxel dokáže zpříjemnit život i nomádům, vzkazuje v podcastu Soňa Meszarošová
Zyxel dokáže zpříjemnit život i nomádům, vzkazuje v podcastu Soňa Meszarošová
0:00/

Vlajkový průhledný OLED

Největší pozornost na první pohled poutal nový LG OLED T4, který organizátoři označili za „první průhledný a skutečně bezdrátový OLED televizor na světě“. Tento model kombinuje průhledný panel s bezdrátovým přenosem obrazu a zvuku přes Zero Connect Box, takže při montáži na stěnu téměř mizí v interiéru.

Průhledný OLED nabízí režim „vanishing black“, tedy možnost, aby obrazovka při vypnutí prakticky zmizela a prostor zůstal opticky nezměněný; dostupné jsou velikosti až do 77" v průhledném 4K provedení, což otevírá nové možnosti pro design interiérů.

Autor: Channeltrends

Jádrem nové obrazové platformy je procesor α11 (Alpha 11 AI), který podle materiálů optimalizuje každý pixel a zároveň vylepšuje zvuk pomocí AI Sound Pro; v praxi to znamená pokročilý upscaling, real‑time tone mapping a lepší prostorové zpracování zvuku.

Transparentní obrazovka zároveň nabízí i možnost zobrazení tematického či dekorativního obsahu také na průhledném panelu, díky čemuž se televizor stává přirozenou součástí interiéru i mimo samotné sledování.

Další krok v evoluci OLED představuje technologie Hyper Radiant Color, což je kombinace čtyřvrstvého panelu, funkce Brightness Booster Ultra a nových algoritmů řízení světla. Ta má zajistit výrazně vyšší jas a přesnější barevné podání – v některých režimech má podle zástupců LG až 3,9× vyšší jas oproti předchozí generaci.

Pro větší uživatelský zážitek

Reportáž: LG

Autor: Channeltrends

Zástupci LG účastníky seznámili i s novinkami v oblasti softwaru vendora. Platforma webOS26, která pohání nové televizory LG, přináší uživatelům přístup ke všem klíčovým lokálním i globálním aplikacím a streamovacím službám dostupným na českém a slovenském trhu.

Softwarová vrstva staví i na rozšířených AI funkcích. Platforma přináší personalizovanou domovskou obrazovku My Page, AI Concierge, Sports Portal a další služby, které mají sjednotit přístup k lokálním i globálním aplikacím a streamovacím službám.

AI Magic Remote v roce 2026 dostal vylepšené rozpoznávání hlasu a hlubší integraci s AI funkcemi televizoru, takže ovládání, hledání obsahu a nastavení obrazu probíhá rychleji a intuitivněji než dříve.

Monitory zahnané do extrémů

Součástí pražské prezentace byly také další produktové novinky. LG Gallery TV vznikla ve spolupráci s muzejními kurátory a její režim Gallery Mode optimalizuje barvy a jas pro věrnou reprodukci uměleckých děl. Speciální obrazovka snižuje odlesky a omezuje reflexe. Model je dostupný v úhlopříčkách 55" a 65" a doplňuje ho služba LG Gallery+ s knihovnou více než 4 500 uměleckých děl, která jsou pravidelně doplňována o novinky.

Autor: Channeltrends

Profesionálům byl představen LG UltraFine evo 6K: první 6K monitor na světě s konektivitou Thunderbolt 5 a držitel ocenění CES 2025 Innovation Award a iF Design Award 2025. Rozlišení 6 144 × 3 456 pixelů, hustota 224 PPI a pokrytí 98 % DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB jej činí vhodným nástrojem pro editory videa, grafické designéry i fotografy. Thunderbolt™ 5 nabízí jednosměrný přenos dat až 120 Gb/s bez nutnosti upgradu grafické karty.

TOP100

Mezi vystavenými produkty byl i monitor UltraFine evo 40U990 jako první zařízení na světě kombinující extrémní rozlišení 5K2K s revolučním rozhraním Thunderbolt 5, což z něj činí ideální nástroj pro nejnáročnější designéry a editory. Díky technologii Nano IPS Black, certifikaci HDR 600 a kontrastnímu poměru 2000:1 nabízí neuvěřitelnou hloubku obrazu s dokonale temnou černou za zachování 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3.

Zdroj: LG, Channeltrends

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám