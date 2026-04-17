Reportáž: Synology po roce ocenilo své VIP, distributorem roku je AT Computers

Synology uspořádalo 14. dubna ve Vinařství U Kapličky v Zaječí jarní setkání pro média a VIP partnery. Akce, která se v tomto prostředí konala už počtvrté, nabídla nejen neformální networking, ale především detailní přehled o tom, co společnost letos chystá. „Bude to opravdu plodný rok,“ zaznělo hned v úvodu večera.
Regionální ředitel Synology pro Česko a Slovensko Igor Cejkovský připomněl, že Synology letos slaví 26 let na trhu a v regionu CEE roste napříč portfoliem. Český a slovenský trh podle něj meziročně posílil o 20 %, zejména díky enterprise segmentu. Firma zároveň představila několik personálních posil, včetně team managera pro Česko, Slovensko a Polsko Piotra Resiaka a key account managera pro Slovensko Olega Jablonského.
Cejkovský také zdůraznil, že Synology vstupuje do oblastí, které ještě před pár lety nebyly součástí jejího portfolia – od primárních enterprise úložišť až po cloudové služby a AI. „Vidíme trend, že AI si razí cestu všude, a integrujeme ji postupně do všech řešení,“ konstatoval.
Stanislav Mazouch, key account manager pro Českou republiku, následně představil aktuální čísla, která dokládají rozsah ekosystému Synology. Na platformách Synology je podle něj uloženo více než 400 exabajtů dat, firma má přes 14 milionů instalací, více než 25 milionů aktivních zařízení a uživatelé provozují přes 2 miliony připojených kamer.
Mazouch zároveň upozornil na dramatický růst objemu dat. Každý den podle něj vznikne ve světě přes 400 exabajtů nových dat, a do konce roku 2026 má celkový objem dosáhnout 181 zetabajtů. Až 90 % všech dat přitom vzniklo v posledních dvou letech. „V roce 2019 jsem říkal, že v životě jsou tři jistoty: daně, smrt a růst dat. Netušil jsem, jak přesně se trefím,“ poznamenal.
Giganti pro enterprise
Hlavní technické novinky představil produktový specialista Pavel Berry. Synology letos uvede dvě nové enterprise série — GS series a PAS series. GS představuje objektové úložiště, které lze škálovat až na 48 nodů, s plánem rozšíření až na 96. Podporuje souborové protokoly i S3 kompatibilitu a míří na zákazníky, kteří potřebují masivní kapacitu a horizontální škálování.
Řada PAS pak cílí na extrémní výkon a splnění požadavků tier‑0 úložišť. Vlajkový model PAS 7700, vystavený i na akci, nabízí active‑active architekturu, plnou podporu souborových i blokových protokolů, přes 4 miliony IOPS a podporu 100GbE síťových karet. Využívá enterprise U.3 NVMe SSD a je určen pro virtualizaci, kontejnery či průmyslové provozy. Doplní jej i menší model PAS 3600.
Významného rozšíření se dočká také platforma Active Protect, kterou Synology uvedlo loni. Nově dokáže chránit až 300 000 workloadů, a i nejmenší modely nyní umí řídit další zálohovací servery. Berry zdůraznil, že jde o čistě zálohovací zařízení s předkonfigurovanými disky, navržené pro centrální správu více poboček či zákazníků. Letos má dorazit i verze 2.0 s možností obnovy virtuálních strojů přímo do cloudu.
Dohled se Synology
Synology v neposlední řadě rozšiřuje svůj ekosystém pro dohledová řešení. Firma uvede vlastní PoE switche, které doplní kamery a záznamové servery tak, aby zákazníci mohli budovat kompletní end‑to‑end řešení. V CMS bude možné spravovat až 3 000 záznamových serverů a 30 000 kamer. Nově přibude také 360° fisheye kamera a další modely s optickým zoomem.
Velký důraz padl na integraci umělé inteligence. Synology podle zástupců rozšiřuje funkce detekce narušení, rozpoznávání obličejů, analýzy pohybu či detekce kouře. Pokud kamera podporuje AI nativně, provádí výpočty sama, aby nezatěžovala server. Pro ostatní případy firma uvede novou generaci zařízení DVA, určenou pro hlubokou analýzu videozáznamu.
Diplomy pro ty nejlepší
Pomyslným hřebem večera bylo předávání cen pro nejlepší partnery Synology za uplynulý rok. Zástupci společnosti se netají tím, že kategorie jsou fluidní, a že jejich cílem je oceňovat individuální výkony.
Nejlepším distributorem roku se podle hlasování partnerů stalo AT Computers, pozici onlinera roku neotřesitelně obhájila Alza.cz. Podobně jako vloni si dvě ocenění odnesla Aricoma Systems, byť jedno z nich putovalo na Slovensko, a uznání za významnou práci pro komunitu Synology získal Jaroslav Červený z eD system.
Pak nastal čas na volnou zábavu, která se neobešla bez zábavně-vědomostního kvízu o hodnotné ceny z dílny Synology a komentované prohlídky sklípku s degustací místní produkce bílých a červených vín.
Ocenění Synology za rok 2025:
- Distributor roku: AT Computers
- Onliner/retailer roku: Alza.cz
- Project Sales Excellence Award: Aricoma Systems
- Enterprise Storage Excellence Award: KSP Computers & Services
- Community Impact Award: Jaromír Červený (eD system)
- Debut Cooperation Excellence Award: Aricoma Systems Slovensko
Zdroj: Channeltrends