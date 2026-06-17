Reportáž: Technologie (nejen) pro fotbal na Lenovo ThinkEvent '26

Letošní Lenovo ThinkEvent se odehrál v industriálních prostorách bývalého Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou. Organizátoři vsadili na vlakový transfer do areálu, který z obyčejné partnerské akce udělal zážitek ještě před pomyslným prvním hvizdem. Fotbalovou atmosféru u vchodu nastavil velký míč a vystoupení Marka Hrabovského, dvojnásobného mistra České republiky ve freestyle fotbale. Akcí pak provázel oblíbený sportovní moderátor Jan Smetana, který celý program vedl s lehkostí zkušeného komentátora finálového utkání.
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Rekordní rok, nové cíle v infrastruktuře
Oficiální část akce zahájil generální manažer Lenovo pro Českou republiku a Slovensko Petr Kheil, jenž ve svém úvodním slově poděkoval partnerům a zákazníkům za výsledky loňského roku, který označil za mimořádně úspěšný. Lenovo podle něj dosáhlo silné pozice napříč celým portfoliem, tedy od koncových zařízení přes tablety až po infrastrukturu a služby.
„Máme na to produkty, máme na to logistiku,“ shrnul Kheil. Zároveň naznačil, kde chce Lenovo proměňovat šance: v oblasti infrastruktury má firma jasnou ambici zopakovat úspěchy, které dosáhla v segmentu PC, a posunout se na vrcholnou příčku i v této disciplíně.
Kheila na pódiu vystřídal Ivan Bozev, viceprezident Lenovo zodpovědný za střední a východní Evropu a centrální Asii. Hned v úvodu se pochlubil, že lokální pobočka Lenova v uplynulém fiskálním roce dosáhla silného dvouciferného růstu. Společnost je jasnou jedničkou v PC i tabletech a mezeru mezi sebou a konkurencí na trhu dále zvětšuje.
Bozev se ve druhé části svého vystoupení soustředil na infrastrukturní divizi Lenovo ISG. Ta prošla zajímavou cestou, jelikož původně cílila na velké cloudové poskytovatele, kde dnes dodává osmi z deseti největších hráčů světa. Pak přišly superpočítače: Lenovo drží nejvyšší podíl v žebříčku Top500, má přes 160 instalací a analytici jej konzistentně hodnotí jako lídra v oblasti zákaznické spokojenosti a vysoké dostupnosti.
Nyní podle něj přichází, s menší nadsázkou třetí poločas v podobě zacílení na masový trh, tedy malé a střední firmy, veřejný sektor a lokální zákazníky. Výrobní kapacity jsou navíc blíže než kdy dřív: montovna v Maďarsku je 300 kilometrů od Prahy, vývojové centrum v Bukurešti zhruba 500 kilometrů.
AI žere paměti i procesory
Bozev se ale nevyhnul tématu, které v IT průmyslu v posledních měsících zamotalo hlavu kdejakému dobrému manažerovi. Megaprojekty generativní AI od OpenAI, Mety či xAI si nárokují zhruba 1 500 petabajtů paměti DDR5 ročně, jenže celková roční výroba všech výrobců světa čítá pouhých 200 petabajtů. Výsledek? Ceny vzrostly pětinásobně až šestinásobně.
Stejný efekt zasáhl i procesory. Datová centra přecházejí z GPU na kombinaci CPU a RAM pro inferenční AI workloady, což vyvolalo jejich nedostatek. Bozev stav pojmenoval úderně – „efekt toaletního papíru v dobách pandemie“. Klíčové poselství pro partnery tak znělo jasně: rozvrhujme alokaci zásob s dostatečným předstihem. Kdo přijde s požadavkem ze dne na den, riskuje, že se – obrazně řečeno – na hřišti míč zkrátka nenajde.
Tabletová jedenáctka
Produktový manažer Jaroslav Král, zodpovědný za tablety a spotřebitelský segment, vzal partnery na historický výlet. Ještě předtím však přiznal, že fotbal mu příliš nevoní a benzín ho oslovuje víc. Připomněl, že Lenovo vyrábí tablety bez přestávky od roku 2011, tedy plných patnáct let.
Na českém a slovenském trhu jich má v záruční péči téměř půl milionu kusů a reklamace jsou raritou. Portfolio tvoří tři řady: základní Tab, AI-powered Idea s integrovanými funkcemi umělé inteligence a prémiová Yoga. Ke každému tabletu patří čistý Android, certifikace modrého světla a integrace Gemini od Googlu, s nímž má Lenovo nadstandardní vztahy od akvizice Motoroly v roce 2014.
Hvězdou tabletové sekce byl nový ThinkTab X11, první odolný tablet v rodině ThinkTab s certifikací IP68 a MIL-STD-810H. Jde o zařízení stvořené pro logistiku, výrobu a další provozní prostředí. Mezi jeho přednosti patří dvě USB-C (jedna pro čtečku, druhá pro napájení), NFC čip pro docházkové systémy, vyměnitelná baterie o kapacitě 10 000 mAh a možnost provozu i bez ní. Tělo z probarvené polykarbonátu chrání odolný obal s integrovaným úložištěm pro stylus nebo bezpečnostní šňůrku. K tabletem přibyla i správa přes Lenovo Vantage Pro: konfigurace, aktualizace, monitoring i vzdálená správa stovek tisíc zařízení z jednoho místa.
Novinky, vychytávky a další libůstky
Rudolf Šída, workstation manager ve společnosti Lenovo, předvedl zřejmě nejočekávanější technologické kouzlo odpoledne – platofrmu Lenovo Smart Connect ve verzi 3.0. Ta po dvou letech vývoje konečně propojuje nejen svět Windows a Android, ale i iOS.
AI asistent Kira, dříve čistě on-device, nyní díky Smart Connect sémanticky prohledává všechna propojená zařízení najednou a v případě potřeby sahá i do cloudových zdrojů. Když uživatel řekne „kafe“, Kira ví, že si dává flat white a nikoli instantní nápoj, podotkl s nadsázkou Šída.
Šída představil také novinky z dílny Motoroly. Vlajkový model podle něj boduje špičkovým fotoaparátem s nejvyšším hodnocením DxOMark, odolností vůči vodě i soli (takže přežije i minerálku na horách), a funkcionalitou Phone as PC, kdy se z něj po připojení USB-C stane plnohodnotný Android počítač na libovolné obrazovce. Přichází ve třech barvách včetně limitované edice s křišťály z dílny Swarovski.
Motorola Razr Fold je pak skládací telefon s atraktivní konstrukcí, saténovými barvami a snad nejméně viditelným ohybem v celé kategorii. Klíčovou devizou obou přístrojů je podle Lenova sedmiletá podpora operačního systému, což je v enterprise světě zlatý standard. A bonusový závěr: k telefonu může kupující získat virtuální vstupenku na jedno ze čtyř utkání fotbalového mundialu.
Pískej konec
Fotbal jako leitmotiv akce nebyl jen reklamní zkratkou; Lenovo je oficiálním generálním technologickým partnerem mistrovství světa ve fotbale 2026. Co to konkrétně znamená? Lenovo se přímo podílí na IT infrastruktuře pro FIFA Command Center, systémech pro kontrolu ofsajdů v reálném čase, stabilizaci obrazu z kamer rozhodčích, sběru a analýze dat pro všechny týmy zdarma prostřednictvím nástroje FIFA AI Pro.
Po oficiální části programu následoval neformální networking, jehož uvolněnou atmosféru podtrhlo nejen bohaté občerstvení, ale i krásné počasí. Účastníci nebyli ochuzeni ani o hudební doprovod v podání DJe.
Zdroj: Channeltrends, Lenovo