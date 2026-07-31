Revolut přidává do tarifů placené ChatGPT. Zákazníci jej získají až na rok zdarma

Revolut oznámil partnerství se společností OpenAI, díky kterému zpřístupní službu ChatGPT Go milionům svých zákazníků. Nabídka je určena retailovým klientům a podle zvoleného tarifu mohou službu využívat až 12 měsíců bez dalších poplatků. Cílem je rozšířit portfolio benefitů přesahujících tradiční finanční služby.
ChatGPT jako součást Revolutu
ChatGPT Go nabízí vyšší limity používání oproti bezplatné verzi služby. Uživatelé získají více možností pro nahrávání souborů, analýzu dokumentů, generování obrázků i přístup k funkci paměti. Revolut uvádí, že služba může pomoci například při plánování cest, organizaci každodenních úkolů, vyhledávání informací nebo řízení vlastního podnikání.
Partnerství přichází krátce po uvedení nové generace modelů GPT-5.6. Revolut tím reaguje na rostoucí význam generativní umělé inteligence v osobním i pracovním životě a rozšiřuje nabídku digitálních služeb zahrnutých ve svých tarifech.
Délka předplatného závisí na tarifu
Nejvyšší tarif Ultra zahrnuje 12 měsíců služby ChatGPT Go zdarma a navíc roční Buddy Pass. Stejnou délku předplatného získají také zákazníci tarifu Metal. Uživatelé tarifů Premium, Revolut Pro a Revolut Mobile mají nárok na šest měsíců zdarma, zatímco zákazníci tarifů Plus a Standard obdrží tříměsíční promo nabídku.
Zákazníci tarifů Plus a Standard získají přístup ke své nabídce v následujících týdnech. Pro ostatní placené tarify jsou benefity ChatGPT Go dostupné okamžitě.
Podle společnosti je partnerství součástí strategie, jejímž cílem je nabídnout zákazníkům širší ekosystém služeb v rámci jediného předplatného. Portfolio benefitů zahrnuje kromě finančních služeb také cestování, dopravu, zdraví, fitness, vzdělávání, kreativní nástroje nebo zábavu. Souhrnná hodnota všech předplatných v tarifu Ultra podle Revolutu dosahuje až 89 000 korun ročně.
Služba ChatGPT Go je ode dneška dostupná zákazníkům všech placených tarifů Revolut s výjimkou Plus a Standard, kde bude tříměsíční promo nabídka zpřístupněna v následujících týdnech. Délka předplatného se pohybuje od 3 do 12 měsíců podle typu zvoleného tarifu.
Zdroj: Revolut