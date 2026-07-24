Richard Siebenstich bude novým ředitelem O2. Fremuth míří do vedení PPF

Telekomunikační společnost O2 Czech Republic oznámila změnu na pozici generálního ředitele. Od 1. září letošního roku firmu povede Richard Siebenstich, který dosud zastával pozici Chief Commercial Officer a řídil Komerční divizi.
Siebenstich je v O2 od roku 2012
Nový generální ředitel působí v O2 od roku 2012, přičemž posledních devět let byl členem nejužšího vedení společnosti. Jako obchodní ředitel odpovídal za obchodní strategii, produktové portfolio, marketing a zákaznickou zkušenost napříč jednotlivými segmenty. Podílel se také na klíčových změnách a růstu operátora v posledních letech.
Pod jeho vedením chce O2 pokračovat především ve zlepšování zákaznické zkušenosti, kvality služeb a technologických inovací. Siebenstich při oznámení uvedl, že chce navázat na výsledky a transformaci společnosti dosažené v uplynulých letech.
Fremuth bude v PPF řídit transformaci spojenou s AI
Dosavadní generální ředitel Jindřich Fremuth končí v čele O2 po devíti letech. Ze společnosti však úplně neodchází – nadále zůstane předsedou představenstva O2 Czech Republic a současně přechází do managementu mateřské skupiny PPF.
V PPF nastoupí na novou pozici Chief AI Transformation Officer. Jeho úkolem tak bude transformace skupiny spojená s využíváním umělé inteligence. Samotné O2 v posledních letech rovněž rozšiřovalo aktivity v této oblasti, mimo jiné prostřednictvím centra Dataclair.ai.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
O2 pod Fremuthem výrazně rostlo
Během uplynulých let O2 podle společnosti výrazně posílilo svou provozní výkonnost. Od roku 2016 vzrostla o více než 50 %, operátor současně rozšířil své působení za hranice tradičních telekomunikačních služeb. Vedle mobilních a pevných služeb dnes nabízí ICT řešení, cloud, kybernetickou bezpečnost a prostřednictvím Oneplay také televizní a mediální obsah.
Personální změna v čele společnosti vstoupí v platnost 1. září 2026. Fremuth předání firmy komentoval tím, že Siebenstich byl přítomen u všech klíčových kroků posledních let a sehrál v nich zásadní roli.
Zdroj: O2