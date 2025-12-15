Channeltrends  »  Novinky  »  S N-able snadno do MSP

S N-able snadno do MSP

partnerský příspěvek
15. 12. 2025
Doba čtení: 3 minuty

Zebra N-able partnerský příspěvek
Autor: Zebra systems
Implementace řešení z portfolia Zebra systems firmě JKC pomáhá nabízet zákazníkům špičkové služby.

Slovenská IT společnost JKC se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti správy IT infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a virtualizace. Svým klientům nabízí řešení šitá na míru – od monitorování a správy sítí (RMM) přes ochranu před únikem dat, správu mobilních zařízení (BYOD) až po pokročilou bezpečnost koncových stanic a cloudových služeb. Poskytuje také školení ve virtuální realitě a rozšiřuje svou přítomnost na trhu, kde nabízí komplexní služby pro veřejný, státní i soukromý sektor.

Výzvy

Společnost JKC je dlouholetým dodavatelem technologií Kerio – od historických produktů WinRoute a WinRoute Pro až po aktuální řešení Kerio Connect, Kerio Control a Kerio Operator. Poté, co portfolio produktů Kerio přešlo pod křídla společnosti GFI Software, došlo v důsledku toho i ke změně distributora, kterým se stala společnost Zebra systems. Ve spolupráci se Zebra systems dodává JKC produkty GFI Kerio i dnes.

Avšak v JKC nezůstali jen u GFI a podívali se i na portfolio dalších dodavatelů distribuovaných Zebra systems. V té době se na trhu začal zvyšovat tlak na zajištění kybernetické bezpečnosti, a tak v JKC hledali špičkové řešení pro tuto oblast. 

 

Do oka jim padlo řešení pro vzdálenou správu a monitoring (RMM) od společnosti N-able, s jehož využitím začali nabízet MSP služby svým zákazníkům. Portfolio řešení N-able představuje ucelený soubor řešení nejen pro správu IT, ale i pro ochranu dat a kybernetickou bezpečnost, které JKC postupně přidávala i do své nabídky.

Řešení: MSP produkty N-able

Větší část obchodních aktivit JKC směřuje do segmentu organizací veřejné správy. Ty pod vlivem stále sofistikovanějších kybernetických útoků a zostřujících se regulatorních požadavků jsou nuceny zásadně zlepšovat svou ochranu.

Kromě řešení N-able N-sight určeného k monitorování IT infrastruktur tak JKC zařadila do svého portfolia také N-able Cove Data Protection navržené k zálohování formou MSP služby. N-able Cove se v porovnání s jinými zálohovacími řešeními na trhu ukázalo jako ideální do prostředí slovenské samosprávy a v současné době zajišťuje zálohování a obnovu dat v řadě slovenských organizací.

N‑able spouští program kyberzáruky pro MSP, nabídne větší finanční jistotu

Další důležitou oblastí, které JKC pokrývá, je samotná kybernetická bezpečnost. Z tohoto pohledu jsou klíčovými produkty N-able EDR postavený na technologii SentinelOne a N-able MDR založený na technologii Adlumin, platformy pro bezpečnostní operace na enterprise úrovni.

Portfolio N-able se stalo základem přechodu společnosti JKC na model certifikovaných řízených služeb (MSP). JKC spatřuje v MSP modelu společnosti N-able velký potenciál do budoucna, mj. také díky tomu, že portfolio N-able nabízí nástroje SIEM, jež jsou klíčové pro segment veřejné správy, ale i dalších odvětví.

Integrace řešení

Kromě řešení N-able a GFI Software dokáže JKC úspěšně integrovat i další produkty z portfolia Zebra systems v rámci svých projektů. Například v konkrétním produkčním nasazení u zákazníka JKC z oblasti státní správy se nachází poštovní server GFI KerioConnect, firewall GFI KerioControl, RMM systém N-able N-sight, řešení pro ochranu koncových bodů N-able EDR, zálohovací řešení N-able Cove data Protection, řešení AST jako SIEM nástroj a cloudové úložiště Impossible Cloud.

Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Díky svým schopnostem systémové integrace JKC obdrželo od Zebra systems ocenění „Best Integrator“ za rok 2024 a od společnosti GFI mezinárodní ocenění Customer Success Champion 2025.

„Se Zebra systems spolupracujeme dlouhodobě a úspěšně rozšiřujeme portfolio produktů Zebry mezi naše zákazníky, protože tyto produkty dávají smysl – jsou skvěle promyšlené a marketingově velmi dobře komunikované,“ popisuje Branislav Jandušík, ředitel JKC. „Z pohledu podpory vždy, když jsme potřebovali něco vyřešit, bylo to vyřízeno relativně rychle. Asi každý, kdo se nějakou dobu pohybuje v IT, pravděpodobně ví, že řešení ticketů mnohdy bývá bolestná záležitost, ale v případě Zebra systems jsou vyřešeny rychle a kvalitně ke spokojenosti naší i našich zákazníků. Těšíme se na spolupráci i v dalších letech.“

