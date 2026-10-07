Samsung Business Summit 2026 nabídne pohled na AI i digitalizaci firem

Samsung Business Summit 2026 se uskuteční ve čtvrtek 8. října v pražském Stages Hotelu. Program začne v 9:30 registrací a welcome drinkem a nabídne několik bloků zaměřených na technologie a jejich využití v podnikové praxi.
Dopolední část se bude věnovat technologické vizi a B2B trendům, následovat bude blok zaměřený na umělou inteligenci a novou dynamiku trhu. Odpoledne přijde na řadu digitalizace v praxi a případové studie, závěr akce bude patřit diskuzi a networkingu.
Mezi přednášejícími jsou zástupci společností Samsung, O2, Salesforce a Jabra. Zastoupeni budou například Adam Ábelovský ze Samsungu, Katarína Pavelčíková a Tereza Vavroušková ze Salesforce nebo Aleš Dvořák a Vladimír Plch z O2.
Samsung Business Summit je určen především pro zástupce firem a profesionály, kteří se zajímají o digitální transformaci, AI a moderní B2B technologie. Součástí programu je také prostor pro networking.
Kdy a kde
Samsung Business Summit 2026 se koná 8. října 2026 od 9:30 ve Stages Hotelu Prague. Registrace probíhá prostřednictvím webu akce.
Zdroj: Samsung