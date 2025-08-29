Channeltrends  »  Novinky  »  Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka

Samsung přináší službu Home Appliance Remote Management i do Česka

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Služba Samsung Home Appliance Remote Management (HRM) je dostupná i v Česku
Autor: Samsung
Služba umožňuje na dálku profesionálně diagnostikovat a řešit problémy s domácími spotřebiči, nyní podporuje i češtinu.

Společnost Samsung Electronics rozšiřuje oznámila, že službu Home Appliances Remote Management (HRM) do dalších zemí po celém světě. Nyní funguje ve 122 zemích na světě a podporuje 17 jazyků včetně češtiny.

Služba HRM propojuje spotřebiče značky Samsung s instalovaným systémem SmartThings s firemní servisní sítí. Servisní centra tak můžou na dálku monitorovat stav těchto zařízení v reálném čase.

Pokud s tím zákazníci souhlasí, můžou pracovníci servisních center na dálku sledovat a zpracovávat diagnostická data, například teplotu uvnitř ledniček, vlhkost v sušičkách nebo efektivitu klimatizací. Díky tomu můžou v případě jakýchkoli problémů navrhnout řešení nebo na dálku poradit postup.

V domovské Koreji se HRM v rámci zákaznické podpory používá již od roku 2020, o čtyři roky později se v rámci pilotní studie rozšířilo do deseti zemí. Letos už oficiálně funguje ve 122 státech, je k dispozici u ledniček a praček.

Původně služba využívala jen korejštinu a angličtinu, letos je podpora k dispozici již v 17 jazycích, mezi něž patří například španělština, portugalština, němčina, francouzština, ruština a také čeština.

Méně servisních zásahů díky asistenci na dálku

HRM umožňuje vzdálené řešení jednoduchých problémů se spotřebiči v reálném čase, čímž výrazně vylepšuje efektivitu péče o zákazníky. Dříve tyto problémy vyžadovaly návštěvu servisního technika u zákazníka.

Samsung uvádí modelový příklad zlepšení: zákazník nahlásil, že tlačítka pračky nereagují. Servisní technik díky HRM diagnostikoval, že je zapnutá dětská pojistka, a jednoduše zákazníkovi poradil, jak ji deaktivovat. Problém se tak vyřešil rychle a snadno i bez návštěvy technika.

V jiném případě, kdy zákazník nahlásil kondenzaci na dveřích chladničky, mohl poradce se souhlasem uživatele na dálku zapnout vnitřní topení a vlhkost tak odstranit.

HRM ovšem pomáhá i v případech, kdy se osobní návštěvě technika vyhnout nelze – pracovníci servisu můžou aspoň předem zkontrolovat podrobné diagnostické údaje. Pak na místo dorazí připravení, se správnými díly a nástroji, což snižuje počet opakovaných návštěv a výrazně zkracuje dobu opravy.

Zdroj: Samsung Electronics

