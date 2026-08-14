Schneider a AMD chtějí urychlit výstavbu AI datových center. Nové řešení zvládne až 10,4 MW

Společnosti Schneider Electric a AMD představily novou vzorovou architekturu určenou pro datová centra provozující náročné úlohy umělé inteligence. Návrh vznikl s ohledem na platformu AMD Helios a propojuje výpočetní techniku s napájením, chlazením a digitálním řízením celého datového centra. Předem ověřený koncept má podle obou firem zjednodušit výstavbu AI infrastruktury a současně snížit rizika spojená s jejím návrhem a nasazením.
Výkon až 10,4 MW
Nová architektura je určena pro modulární AI clustery s celkovým IT výkonem až 10,4 MW. Jednotlivé racky přitom mohou pracovat s výkonovou hustotou až 246 kW, což výrazně převyšuje nároky běžných serverových instalací. Právě rostoucí energetické a tepelné nároky AI akcelerátorů podle výrobců představují jednu z hlavních překážek při budování nové generace datových center.
Základem výpočetní části platformy jsou nejnovější akcelerátory AMD Instinct MI455X, procesory AMD EPYC 6. generace a otevřený softwarový ekosystém ROCm. Schneider Electric a AMD uvádějí, že jde o první architekturu navrženou přímo pro vysoké nároky platformy AMD Helios.
Kapalina odvádí většinu vznikajícího tepla
S vysokou hustotou výkonu souvisí také potřeba účinného chlazení. Architektura proto využívá pokročilé kapalinové chlazení Motivair od Schneider Electric. Kombinovaný systém vzduchového a kapalinového chlazení dokáže podle výrobců odvést až 84 % vyprodukovaného tepla.
Návrh je přitom možné využít jak při výstavbě zcela nového datového centra, tak při modernizaci stávajících prostor. Modulární koncepce umožňuje postupně přidávat další části AI infrastruktury podle růstu požadavků. Při plném zatížení má architektura dosahovat koeficientu energetické účinnosti PUE přibližně 1,12.
Celé datové centrum lze simulovat digitálně
Součástí řešení je také digitální návrh a správa infrastruktury. Schneider Electric a AMD předem simulují spotřebu a distribuci energie i proudění tepla pomocí nástrojů ETAP a EcoStruxure IT Design CFD. Provozovatel následně získává takzvané elektrické digitální dvojče, které průběžně sleduje fungování datového centra v reálném čase.
Na digitální správu navazuje platforma AVEVA Unified Operations Center. Ta poskytuje správcům přehled o stavu napájení a chlazení a zároveň využívá umělou inteligenci pro předvídání možných poruch. Systém může na základě získaných dat doporučit preventivní údržbu ještě předtím, než dojde k samotnému problému.
Zatím podle amerických norem
Nová architektura aktuálně odpovídá normě ANSI používané na americkém trhu. Schneider Electric a AMD plánují v dalším kroku její úpravu podle mezinárodních standardů IEC, což má umožnit její využití také v dalších regionech včetně Evropy. Konkrétní termín této úpravy společnosti neuvedly.
Obě firmy tak reagují na rostoucí potřebu infrastruktury schopné provozovat stále výkonnější AI systémy. Podle Schneider Electric a AMD už není možné navrhovat výpočetní výkon, napájení, síťovou infrastrukturu a chlazení odděleně. Nová vzorová architektura proto všechny tyto části propojuje do jednoho předem ověřeného návrhu, který má firmám usnadnit rychlejší rozšiřování AI datových center.
Zdroj: Schneider Electric, AMD