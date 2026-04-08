Securitas ČR má za sebou rekordní rok, loňský obrat přesáhl hranici 2 miliard

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Společnost Securitas ČR, největší poskytovatel služeb profesionální ostrahy a bezpečnostních technologií v Česku, uzavřela rok 2025 s rekordním obratem 2,021 miliardy Kč. Poprvé v historii tak překročila hranici 2 miliard korun. Oproti roku 2024 jde o 11% růst. Provozní výsledek hospodaření vzrostl na 109,3 milionu Kč a zisk po zdanění dosáhl 88,8 milionu Kč.

„Rok 2025 jsme uzavřeli s růstem obratu o 11 % a poprvé jsme překročili hranici 2 miliard korun,“ říká Pavel Adamovský, generální ředitel Securitas ČR. „Rekordní obrat i nejlepší provozní výsledek v historii potvrzují, že se nám daří posouvat portfolio ke komplexním službám s vyšší přidanou hodnotou a dál investovat do technologií, digitalizace a kvality pro naše zákazníky.“

Za růstem společnosti stály mimo jiné vyšší marže u nových zakázek a získání významného zákazníka v energetickém sektoru. Securitas ČR v průběhu roku dále rozvíjela moderní bezpečnostní řešení, která propojují fyzickou ostrahu, bezpečnostní technologie, vzdálený dohled, videoanalytiku, práci s daty a prvky umělé inteligence.

Výsledky Securitas ČR zároveň zapadají do širšího směřování skupiny Securitas AB. Skupina za rok 2025 vykázala 4% organický růst tržeb a celoroční provozní marži 7,4 %, přičemž dál posilovala segment bezpečnostních technologií a řešení, který meziročně vzrostl o 5 %.

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Vyšel Computertrends 4/2026

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni