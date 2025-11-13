Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Šedá zóna e-mailingu. Až třetina firem nemá databáze podle GDPR

Šedá zóna e-mailingu. Až třetina firem nemá databáze podle GDPR

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Žena se v noci dotýká obrazovky, aby otevřela aplikaci Google Gmail. Gmail od společnosti Google je nejoblíbenější e-mailový klient. Bezplatná e-mailová služba poskytovaná společností Google.
Autor: Shutterstock
Mezi nejčastější prohřešky firem patří technické nedostatky, zastaralé databáze či příliš časté kampaně, zjistil Mailkit.

Společnost Mailkit upozorňuje, že řada firem stále podceňuje základy e-mail marketingu. Adresáti v e-mailingu se nejčastěji setkávají s tím, že jim zprávy chodí bez odhlašovacího odkazu nebo příliš často.

Většina e-shopů má navíc podle Mailkitu stále špatně nastavenou autentifikaci a až třetina firem nemá databáze v souladu s GDPR. Správné nastavení přitom může podle společnosti zlepšit výsledky kampaní o 20–40 procent.

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu Přečtěte si také:

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

V tomto kontextu dal Mailkit dohromady přehled čtyř nejčastěji porušovaných pravidel e-mailingu:

1. Technické nedostatky a chybějící autentifikace

Bezpečnost a doručitelnost e-mailů stojí na technických standardech, které potvrzují, že e-mail skutečně pochází od odesílatele. Jde především o SPF, DKIM a DMARC.

SPF určuje, které servery smí odesílat e-maily za danou doménu, DKIM přidává k e-mailům digitální podpis, který potvrzuje, že zpráva nebyla během přenosu změněna a DMARC jako nadstavba obou definuje, jak zacházet s neověřenými e-maily a poskytuje majitelům domén přehled o jejich zneužití.

„Stále narážíme na případy, kdy firmy posílají newslettery z neautentifikovaných domén nebo mají špatně nastavené technické záznamy. Přitom jde o základní předpoklad pro to, aby e-mail vůbec dorazil do schránky,“ upozorňuje Libor Nádvorník, business development manager společnosti Mailkit.

Podle interních dat Mailkitu má nedostatečně, nebo chybně nastavenou autentifikaci většina českých e-shopů. To vede dlouhodobě k zásadnímu snížení reputace domény, stále častějšímu pádu do spamu a zbytečným ztrátám v kampaních.

2. Neplatné nebo zastaralé databáze kontaktů

Zákon o ochraně osobních údajů i evropské nařízení GDPR přesně určují, za jakých podmínek lze uživatelům posílat obchodní sdělení. Přesto firmy často nedokáží doložit právní titul na základě kterého oslovují příjemce, používají zastaralé, nebo dokonce zakoupené databáze a neinformují o účelu sběru dat.

Většinu e-mailů dnes otevírají boti, antispamové filtry generují falešná otevření Přečtěte si také:

Většinu e-mailů dnes otevírají boti, antispamové filtry generují falešná otevření

„Přibližně třetina firem nemá databáze plně v souladu s GDPR a nemá prokazatelné právní tituly. Zhruba polovina pak svoje databáze pravidelně neaktualizuje. To výrazně zvyšuje počet odhlášení, označení za spam a snižuje efektivitu, výsledky, a hlavně schopnost doručovat,“ říká Libor Nádvorník.

Za porušení pravidel hrozí sankce až 20 milionů eur nebo 4 procenta z obratu. Nicméně téměř jistě hrozí ztráta důvěry zákazníka, který obdrží nevyžádaný e-mail.  Ten se obvykle z komunikace odhlásí anebo váš e-mail rovnou označí za spam.

3. Nejasné nebo chybějící odhlašovací odkazy

Možnost odhlášení z newsletteru není jen zákonná povinnost, ale i standard uživatelské zkušenosti.

„Některé firmy stále posílají e-maily bez funkčního odhlašovacího odkazu nebo vyžadují přihlášení do účtu, aby se uživatel mohl odhlásit. To je pro příjemce frustrující a často jedinou reakcí bývá označení zprávy jako spam,“ popisuje Nádvorník.

Firmy přitom často chybují z důvodu neznalosti technických požadavků nebo snahy o udržení počtu odběratelů za každou cenu. Výsledek je ale opačný – reputace odesílatele klesá a doručitelnost se zhoršuje. Fluktuace e-mailových adres je zcela běžná, stejně jako zákazníků na kamenné prodejně. Někteří se nevracejí, a i to je v pořádku. 

4. Příliš časté nebo nepersonalizované kampaně

Časté rozesílání stejných newsletterů bez segmentace a personalizace vede ke ztrátě relevance. Lidé se odhlašují nebo e-maily ignorují.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
0:00/

Správně vedený e-mailing by měl vycházet z dat o chování a zájmech zákazníků. Segmentace, personalizace a testování frekvence rozesílek jsou dnes nutností, ne nadstandardem.

Channeltrends Awards

„Pokud si firma není jistá, jak si z pohledu nastavení a dodržování pravidel stojí, doporučuji audit e-mailingu. V praxi často stačí upravit několik parametrů, nebo zapracovat zpřesňující data o příjemcích a výsledky se zlepší v průměru o 20–40 procent,“ doplňuje Nádvorník.

Zdroj: Mailkit

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad