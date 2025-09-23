ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Česká logistická firma ShipEx oznámila, že v loňském roce dosáhla konsolidovaného obratu 80 milionů korun a daří se jí souvisle zvyšovat objem přepravených balíků o 20 procent. Povzbuzená dosavadními úspěchy, společnost nastínila další plány.
Jedním z nich je záměr vstoupit do Maďarska, kde již založila dceřinou firmu, a naplnit tak ambici stát se jedničkou na všech trzích, kde působí. V současné době působí vedle Česka také na Slovensku, kde dnes provozuje internetový portál ShipEx.sk pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu zásilek
Dalším krokem v expanzi je tedy připravovaný vstup na maďarský trh. ShipEx má registrovanou ochrannou známku jak pro Českou republiku, tak pro celou Evropskou unii. „Maďarsko je pro nás logickou volbou. Vidíme zde podobnou poptávku po moderních řešeních mezinárodní logistiky a chceme zopakovat úspěch, kterého jsme dosáhli v Česku a na Slovensku,“ říká Artem Salichov,zakladatel ShipEx.
Logistika v digitální době
V době, která klade čím dál větší důraz na digitalizaci, firma upozorňuje na to, že fyzická přeprava zůstává nezastupitelná. ShipEx proto zajišťuje přepravu širokého spektra zásilek – od osobních balíků a dárků přes firemní dokumenty až po průmyslové komponenty pro automotive či vesmírný průmysl, který je v Česku překvapivě silný.
„Firmy stále potřebují posílat zboží do světa. Ať už jde o fyzické vzorky materiálů, originály smluv, dokumentaci s úředními razítky nebo třeba běžné palety se zbožím. Naším cílem pak je zajistit, aby samotná přeprava zásilky kamkoliv po světě byla co nejrychlejší,“ dodává David Otoupalík, provozní ředitel společnosti ShipEx.
Spojení logistiky a sportu
Vedle expanze do zahraničí posiluje ShipEx také vazby k domácímu regionu. Na přelomu roku se stal členem Regionální hospodářské komory Brno a na začátku letních prázdnin pak klíčovým partnerem fotbalového stadionu v Brně, který tak nese název ShipEx Aréna.
Stadion slouží jako domácí hřiště klubů FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno. Partnerství je sjednáno na dva roky, a firma deklaruje, že svou podporu navýší v případě postupu do první ligy.
„Podpora brněnského fotbalu pro nás není jen marketingovou aktivitou. Logistika i sport stojí na rychlosti, preciznosti a týmové spolupráci. Pojmenování stadionu po naší firmě je také jistým závazkem k regionu, kde máme své kořeny,“ dodává David Otoupalík.
Reakce na nová cla v USA
ShipEx zároveň reaguje na aktuální změny v mezinárodním obchodě. V souvislosti se zavedením nových celních poplatků ve Spojených státech společnost ujišťuje, že doručování zásilek do USA probíhá i nadále bez přerušení.
Zavedení cel podle zástupců ShipEx nepředstavuje pro firmu zásadní překážku – ShipEx zajistí přepravu jak soukromých balíků, tak firemních zásilek. Zákazníkům navíc poskytuje podporu při přípravě celní dokumentace a dohlíží na hladký průběh celého procesu.
Zdroj: ShipEx