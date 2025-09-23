Channeltrends  »  Novinky  »  ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podnikatel používající notebook ke sledování zásilky nebo stavu přepravy od prodejce k kupujícímu v tuzemsku i zahraničí. Přeprava zásilek online Marketing
Autor: Shutterstock
Jedna z nejrychleji rostoucích technologických firem v regionu podle Deloitte má ambice překročit hranice Česka a Slovenska.

Česká logistická firma ShipEx oznámila, že v loňském roce dosáhla konsolidovaného obratu 80 milionů korun a daří se jí souvisle zvyšovat objem přepravených balíků o 20 procent. Povzbuzená dosavadními úspěchy, společnost nastínila další plány.

Jedním z nich je záměr vstoupit do Maďarska, kde již založila dceřinou firmu, a naplnit tak ambici stát se jedničkou na všech trzích, kde působí. V současné době působí vedle Česka také na Slovensku, kde dnes provozuje internetový portál ShipEx.sk pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu zásilek

Dalším krokem v expanzi je tedy připravovaný vstup na maďarský trh. ShipEx má registrovanou ochrannou známku jak pro Českou republiku, tak pro celou Evropskou unii. „Maďarsko je pro nás logickou volbou. Vidíme zde podobnou poptávku po moderních řešeních mezinárodní logistiky a chceme zopakovat úspěch, kterého jsme dosáhli v Česku a na Slovensku,“ říká Artem Salichov,zakladatel ShipEx.

Logistika v digitální době

V době, která klade čím dál větší důraz na digitalizaci, firma upozorňuje na to, že fyzická přeprava zůstává nezastupitelná. ShipEx proto zajišťuje přepravu širokého spektra zásilek – od osobních balíků a dárků přes firemní dokumenty až po průmyslové komponenty pro automotive či vesmírný průmysl, který je v Česku překvapivě silný.

Každý druhý Čech měl někdy problém s doručením zásilky Přečtěte si také:

Každý druhý Čech měl někdy problém s doručením zásilky

„Firmy stále potřebují posílat zboží do světa. Ať už jde o fyzické vzorky materiálů, originály smluv, dokumentaci s úředními razítky nebo třeba běžné palety se zbožím. Naším cílem pak je zajistit, aby samotná přeprava zásilky kamkoliv po světě byla co nejrychlejší,dodává David Otoupalík, provozní ředitel společnosti ShipEx.

Spojení logistiky a sportu

Vedle expanze do zahraničí posiluje ShipEx také vazby k domácímu regionu. Na přelomu roku se stal členem Regionální hospodářské komory Brno a na začátku letních prázdnin pak klíčovým partnerem fotbalového stadionu v Brně, který tak nese název ShipEx Aréna.

Stadion slouží jako domácí hřiště klubů FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno. Partnerství je sjednáno na dva roky, a firma deklaruje, že svou podporu navýší v případě postupu do první ligy.

„Podpora brněnského fotbalu pro nás není jen marketingovou aktivitou. Logistika i sport stojí na rychlosti, preciznosti a týmové spolupráci. Pojmenování stadionu po naší firmě je také jistým závazkem k regionu, kde máme své kořeny,“ dodává David Otoupalík.

Reakce na nová cla v USA

ShipEx zároveň reaguje na aktuální změny v mezinárodním obchodě. V souvislosti se zavedením nových celních poplatků ve Spojených státech společnost ujišťuje, že doručování zásilek do USA probíhá i nadále bez přerušení.

WT100_25

Zavedení cel podle zástupců ShipEx nepředstavuje pro firmu zásadní překážku – ShipEx zajistí přepravu jak soukromých balíků, tak firemních zásilek. Zákazníkům navíc poskytuje podporu při přípravě celní dokumentace a dohlíží na hladký průběh celého procesu.

Zdroj: ShipEx

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Phishing se přesouvá do PDF souborů, zcela bezpečné nejsou ani QR kódy
Phishing se přesouvá do PDF souborů, zcela bezpečné nejsou ani QR kódy
Check Point kupuje společnost Lakera, chce zlepšit ochranu AI ve firmách
Check Point kupuje společnost Lakera, chce zlepšit ochranu AI ve firmách
Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo
Vzdělávací sektor v boji s ransomwarem posiluje, ale není to zadarmo
ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků
ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků
Bezprecedentní spojení. Nvidia kupuje kus Intelu, chystají společné procesory
Bezprecedentní spojení. Nvidia kupuje kus Intelu, chystají společné procesory
LG přináší do evropských spotřebičů umělou inteligenci na platformě ThinQ
LG přináší do evropských spotřebičů umělou inteligenci na platformě ThinQ

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Jak funguje obnovitelná nafta?

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ