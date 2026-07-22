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ShipEx rozšiřuje nabídku o GLS. Po milionté zásilce chystá expanzi na východ

Jakub Fišer
Dnes
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Autor: GLS
Česká logistická společnost ShipEx rozšiřuje svou přepravní platformu o služby společnosti GLS. Firma zároveň oznámila, že letos odbavila miliontou zásilku, a připravuje další krok v expanzi – vstup na maďarský trh.

ShipEx rozšiřuje portfolio přepravních partnerů o společnost GLS. Zákazníci online platformy tak nově získají přístup k dalším možnostem doručování zásilek v České republice i zahraničí. Firma tím reaguje na rostoucí objemy přepravy a poptávku po širším výběru dopravců.

Nové možnosti doručení

Integrace GLS přináší několik variant přepravy – od doručení z adresy na adresu přes kombinaci podacího místa a adresy až po doručení do výdejních míst. Součástí nabídky jsou také služby, jako je opakovaný pokus o doručení, sledování kurýra v reálném čase nebo využití sítě více než 2 000 výdejních boxů GLS v České republice.

Po milionu míří do Maďarska

Společnost současně oznámila dosažení významného milníku. V březnu letošního roku odbavila miliontou zásilku, což podle firmy odráží rostoucí zájem zákazníků o flexibilní přepravní služby a možnost volby mezi více dopravci.

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Vedle rozšiřování nabídky služeb ShipEx připravuje také geografickou expanzi. Po působení na českém a slovenském trhu plánuje vstup do Maďarska, který má být dalším krokem v budování středoevropské logistické platformy.

Důraz na flexibilitu přepravy

Podle společnosti se v posledních letech mění očekávání zákazníků, kteří vedle ceny stále více sledují také pohodlí, přehlednost a spolehlivost doručení. Strategií ShipEx je proto postupně rozšiřovat síť dopravců a současně co nejvíce zjednodušovat proces objednání i správy zásilek.

ShipEx spolupracuje s dopravci UPS, DPD, GLS, TNT, FedEx nebo Toptrans a zajišťuje expresní přepravu dokumentů, balíků, palet i nadrozměrných zásilek do více než 220 zemí světa. Platforma umožňuje online objednání přepravy, sledování zásilek v reálném čase a nabízí pojištění zásilek až do výše pěti milionů korun. Společnost byla rovněž zařazena do žebříčku Deloitte Fast 50 mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy ve střední Evropě.

Zdroj: ShipEx

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Autor článku

Jakub Fišer

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