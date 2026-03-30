Heureka ShopRoku 2025: Značkou roku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

vítězové ankety ShopRoku 2025
Autor: Heureka Group
Zlatý Apple v klání mezi značkami překonal Samsung a Xiaomi, LEGO získalo prvenství v premiérové kategorii Brand Challenger.

Portál Heureka vyhlásil vítěze sedmnáctého ročníku soutěže ShopRoku 2025, v němž uspěly značky Apple, Lego, Růžový slon, OnlineShop, Eva.cz, Alza.cz a agentura Advisio. Letos byla poprvé vyhlášena také kategorie Brand Challenger, která oceňuje rychle rostoucí značky, jež posouvají hranice svého segmentu.

„Letošní, již sedmnáctý ročník soutěže na jednu stranu potvrdil silnou roli některých stálic české e-commerce, ale zároveň přinesl i příjemné novinky. Nově oceněné e-shopy ukázaly, že i v zavedených segmentech je prostor pro inovace a růst,“ říká k soutěži ShopRoku 2025 David Chmelař, CEO společnosti Heureka.

Nově zavedená kategorie Brand Challenger ukazuje, že český e-commerce trh stále nabízí prostor pro progresivní vývoj a pokrok. Vyzdvihuje e-shopy, které rychle rostou, zlepšují svou viditelnost i výkon a dokazují, že i v zavedených kategoriích se dá zamíchat kartami,“ doplňuje CCO Heureky Ondřej Hnát.

Top značky i ti, kdo je dohánějí

Kategorie Značka roku oceňuje dlouhodobé lídry trhu, kteří si udržují silnou pozici v očích zákazníků i stabilní výkonnost napříč segmenty. V letošním ročníku soutěže ShopRoku si toto prestižní ocenění odnesla společnost Apple, která potvrdila svou dominantní pozici před druhým Samsungem a třetím Xiaomi.

Dlouhodobým vítězem Ceny popularity je e-shop Alza.cz, který svou pozici obhájil i v letošním roce. „Cena popularity je jedinou kategorií soutěže ShopRoku, kde o výsledku rozhodují přímo zákazníci prostřednictvím veřejného hlasování. To z tohoto ocenění činí důležitý ukazatel oblíbenosti značky mezi širokou veřejností,“ vysvětluje Ondřej Hnát.

Úplnou novinkou letošního ročníku ShopRoku je ocenění Brand Challenger, kterou letos vyhrála značka LEGO. Hodnocení se zaměřuje na značky s nejvýraznějším růstem a schopností rozhýbat svou kategorii, tedy na ty, kdo se můžou brzy stát vyzyvateli dlouhodobých lídrů. Vyzdvihuje e-shopy, které v posledním roce výrazně posílily svou pozici, získaly pozornost zákazníků a prokazatelně rostou rychleji než konkurence, a to jak z pohledu zájmu, tak výkonu.

AIT26

Internetový obchod OnlineShop si odnesl první cenu v kategorii Udržitelného e-shopu, Cenu Heureky získal e-shop Růžový slon a první místo v kategorii Agentura roku patří společnosti Advisio. Prvenství zde připadne tomu, kdo spravuje nejvíce z oceněných e-shopů.

PŘEHLED VÍTĚZŮ

ZNAČKA ROKU

1místo: Apple
2. místo: Samsung
3. místo: Xiaomi

BRAND CHALLENGER

1místo: LEGO
2. místo: Roborock
3. místo: Dewalt

CENA HEUREKY

1. místo: Růžový slon
2. místo: Ekokoza.cz
3. místo: BaaVi

CENA UDRŽITELNÉHO E-SHOPU

1. místo: OnlineShop
2. místo: VUCH
3. místo: nanoSPACE

CENA KVALITY

1. místo: Eva.cz
2. místo: Spojený pes
3. místo: 4camping

CENA POPULARITY

1. místo: Alza.cz
2. místo: NaturaMed
3. místo: Lidl-shop.cz

AGENTURA ROKU

1. místo: Advisio

Zdroj: Heureka Group

Zuzana Peroutková Bičíková

