Skip Pay se na Slovensku integroval do platebních bran GoPay a Comgate

Skip Pay, fintech společnosti ČSOB, oznámil, že se mu podařilo provést integraci do platebních bran GoPay a Comgate na Slovensku. Vedle toho fintech rozšířil své služby také do kamenných poboček cestovní agentury Invia a navázal spolupráci s novými e-shopy.
Skip Pay, který na Slovensko vstoupil v březnu, oznamuje po prvním dokončeném kvartálu úspěchy svého nákupu na Třetinu. Průměrná objednávka nákupu na Třetinu na Slovensku dosáhla 1 500 eur, tedy dvacetkrát více než průměrná objednávka na Slovensku dle ECDB.
„Zájem zákazníků potvrzuje i exponenciální nárůst počtu objednávek. Díky tomu, že stále více Slováků objevuje výhody nákupu na Třetinu, jedné z našich odložených plateb, rosteme každý měsíc o vyšší desítky procent. I proto chceme Slovákům nabídnout víc,“ uvedl Richard Kotrlík, CEO Skip Pay.
Skip Pay od konce června nabízí nákup na Třetinu i ve vybraných kamenných prodejnách. Podle zástupců fintechu roste i počet e-shopů, které chtějí partnerství se Skip Pay navázat přímo a využít i marketingového potenciálu služby.
„Na českém trhu je nákup na Třetinu v tuto chvíli nejrychleji rostoucí finanční službou a my vidíme mnoho podobností, které spolu český a slovenský trh sdílí. Je tu oproti Česku méně e-shopů, ale jejich potřeby i potřeby jejich zákazníků jsou podobné,“ vysvětlil Kotrlík.
Zdroj: Skip Pay