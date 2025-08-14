Channeltrends  »  Novinky  »  Sophos a Halcyon vzájemně sdílejí informace pro lepší ochranu proti ransomwaru

Sophos a Halcyon vzájemně sdílejí informace pro lepší ochranu proti ransomwaru

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Rozmanitá skupina odborníků na kybernetickou bezpečnost sleduje aktivní operaci pomocí technologie satelitního sledování. Černošský specialista předkládá návrh na sledování cílového vozidla v městském terénu.
Autor: Shutterstock
Spolupráce umožňuje sdílení zpravodajských informací v reálném čase a vzájemnou ochranu proti neoprávněnému přístupu.

Společnost Sophos oznámila, že uzavřela strategické partnerství pro sdílení informací o hrozbách se společností Halcyon, jež poskytuje řešení na ochranu proti ransomwaru. Tato spolupráce spojuje dva nejzkušenější týmy v oblasti ochrany proti ransomwaru s cílem zrychlit detekci a zlepšit ochranu i možnosti reakce u více než tří set tisíc organizací po celém světě.

Spolupráce mezi společnostmi umožní výměnu informací o hrozbách v reálném čase, včetně indikátorů kompromitace (IOC), chování protivníků a vzorců útoků, s cílem zlepšit prevenci ransomwaru a zrychlit reakci na útoky.

Vzájemná ochrana pro větší odolnost

V návaznosti na nedávné oznámení společnosti Halcyon o založení komunitně zaměřeného výzkumného centra ransomwaru bude tato iniciativa pro sdílení dat sloužit jako základ obrany v rámci řešení společností Sophos i Halcyon.

Využívat ji budou zákazníci řešení Sophos Endpoint powered by Intercept X, stejně jako Sophos Managed Detection and Response (MDR), Sophos XDR, Halcyon Anti-Ransomware Platform a dalších společných služeb.

V rámci spolupráce implementují společnosti Halcyon a Sophos také vzájemnou ochranu proti neoprávněnému přístupu, která umožní každé z platforem monitorovat a chránit agenty druhé platformy v prostředí zákazníků.

Sdílení know-how pro lepší výzkum

To podle zástupců pomůže zajistit, aby organizace používající obě řešení získaly užitek z větší odolnosti, snížení rizika narušení obrany proti ransomwaru a zachování integrity celkové strategie ochrany.

Spolupráce v oblasti informací o hrozbách je součástí širší strategie Sophosu, jejímž cílem je rozšířit dosah a rychlost reakce na hrozby prostřednictvím strategických partnerství. Expertní tým Sophos X-Ops, který sleduje kybernetické hrozby, bude úzce spolupracovat s výzkumnými a technickými týmy společnosti Halcyon na sdílení a využití poznatků o ransomwaru v široké škále prostředí.

Zdroj: Sophos

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

