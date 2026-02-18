Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO expertizu organizacím

Společnost Sophos oznámila akvizici britské společnosti Arco Cyber, která se specializuje na zvyšování bezpečnostní vyspělosti organizací a zajištění jejich souladu s regulatorními požadavky v prostředí rychle se vyvíjejících kybernetických hrozeb.
Akvizice podle Sophosu představuje důležitý krok v naplňování strategie zaměřené na posílení řízení kybernetické bezpečnosti napříč organizacemi všech velikostí a úrovní vyspělosti.
Nové schopnosti budou součástí konceptu Sophos CISO Advantage, který kombinuje pokročilou agentní umělou inteligenci, integrované platformy a expertní lidské know-how poskytované prostřednictvím globální partnerské sítě poskytovatelů řízených IT služeb (MSP, Managed Service Provider) a poskytovatelů řízených bezpečnostních služeb (MSSP, Managed Security Service Provider).
CISO jako služba
Technologie a expertní tým Arco Cyber rozšíří schopnosti Sophos o průběžné ověřování účinnosti bezpečnostních kontrol, mapování rizik vůči regulatorním rámcům a poskytování přehledných výstupů pro vrcholové vedení organizací. Cílem je dát zákazníkům jasnější přehled, lepší kontrolu a schopnost kvalifikovaně rozhodovat o kybernetických rizicích.
„Na trhu není nedostatek kvalitních bezpečnostních technologií. Mnoha organizacím ale chybí schopnost tyto nástroje efektivně řídit, vyhodnocovat jejich skutečný přínos a dělat informovaná rozhodnutí o rizicích,“ uvedl Joe Levy, CEO společnosti Sophos. „Akvizice Arco Cyber nám umožní nabídnout zákazníkům větší transparentnost, vyšší míru odpovědnosti a jistotu při řízení kybernetické bezpečnosti.“
Podle odhadů působí na světě přibližně 359 milionů organizací, avšak méně než 32 tisíc z nich má vlastního chief information security officera (CISO).
Sophos CISO Advantage si klade za cíl tento nedostatek překlenout – organizacím bez specializovaného vedení poskytne strategické řízení bezpečnosti na úrovni CISO jako službu, zatímco těm s vlastním vedením nabídne efektivnější nástroje pro řízení rizik, reportování a prokazování účinnosti bezpečnostních opatření vůči představenstvům, regulátorům či pojišťovnám.
Arco Cyber bude v rámci Sophos působit jako specializovaný tým zaměřený na další rozvoj Sophos CISO Advantage. Jeho technologie budou integrovány do platformy Sophos Central, která sjednocuje bezpečnostní nástroje, služby Managed Detection and Response (MDR), poradenské služby a partnerská řešení.
Zdroj: Sophos