Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa posilují management českého SAPu

Česká pobočka společnosti SAP oznámila změnu ve složení nejvyššího vedení. Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa v něm budou nově zastupovat oblasti financí, nákupu a dodavatelských řetězců. Oba si zároveň ponechávají své dosavadní role v mezinárodní struktuře firmy.
Štěpánka Ryšavá převzala roli head of finance. Součástí její agendy bude rozvoj interní spolupráce, podpora leadershipu a zapojení financí do strategických témat české pobočky. Soustředit se bude i na nový program onboardingu manažerů.
Do softwarové společnosti nastoupila Ryšavá před devíti lety na pozici účetní. Postupně prošla několika manažerskými rolemi a aktuálně vede tým zajišťující správu finančních dokumentů firemních zákazníků včetně nově uzavřených smluv a fakturace v regionu střední a východní Evropy.
Štěpán Kroupa se stal country managerem SAP Ariba. V této pozici zastupuje lokální týmy působící v oblasti digitálního nákupu a dodavatelských řetězců a věnuje se rozvoji spolupráce se zákazníky. Souběžně Kroupa nadále vede globální týmy technické podpory pro komerční aplikace a podílí se na interních iniciativách zaměřených na posílení fyzického a mentálního zdraví zaměstnanců. Ve firmě působí od roku 2012.
„Česká republika dnes patří mezi země, kde SAP pilotuje nové globální projekty a interně využívá vlastní řešení ještě před jejich širším nasazením. Fungujeme jako takzvaný nultý zákazník,“ říká Ladislav Kučera, personální ředitel SAP pro Česko a Slovensko.
„To vyžaduje úzkou spolupráci napříč odděleními od vývoje přes finance a HR až po prodej nebo marketing. Proto je důležité, aby součástí českého vedení byli manažeři, kteří mají zkušenosti s mezinárodními projekty i lokálními iniciativami,“ dodává.
Zdroj: SAP