Stereotypy o gamerech padají, jejich dominance v monitorech zůstává

redakce
1. 4. 2026
Prodeje monitorů už několik let táhnou především vášniví hráči. Právě ti dokážou ocenit stále rychlejší odezvu, dokonale čistý obraz bez trhání či šumu nebo třeba nejnovější trend – OLED obrazovky s o řád živějšími barvami.

Své o tom ví také František Koutník, country manager společnosti MMD Monitors & Displays pro Českou republiku a Slovensko, jež na obou trzích zastupuje oblíbenou herní značku Philips Evnia. Stále větší procento přitom připadá na ženy, jejichž podíl se v oblasti neustále zvyšuje.

František Koutník, MMD

Růst tak překračuje hranice tradičního „gamer“ stereotypu. Nejde jen o technologické inovace, odezvu nebo rychlost, ale stále důležitějším aspektem se stává také design. 

„To, co pozorujeme u vášnivých hráčů, je postupný přechod k větším monitorům. V současnosti jsou stále mainstreamem 27palcové monitory, ale postupně hráči přecházejí k 34palcovým,“ vysvětluje František Koutník.

„Pokud si mohu dovolit malou predikci, tam se trend větších zobrazovačů začne malinko zastavovat, protože bude narážet na ergonomii a prostor na samotném stole. Tím, že jsou našimi zákaznicemi stále častěji také hráčky, se ale klíčovým aspektem stává také vzhled samotného monitoru, proto nám také výrazně roste také tradičně designovější značka Philips Evnia,“ doplňuje.

OLED poroste o stovky procent

Současný trh směřuje k masivnímu rozšíření technologií OLED a QD-OLED, které nabízí dokonalou černou barvu a bleskurychlou odezvu. „Z čísel, jež máme v letošním roce uzavřeny – tedy první dva kvartály – vidíme meziroční nárůst o více než 150 procent u značky Philips Evnia,“ poodhaluje František Koutník.

„Samozřejmě musíme brát v potaz, že tyto monitory jsou novinka, proto překonávají čísla, jež byla v loňském roce minimální,“ pokračuje. „Nyní ale přicházíme s revoluční cenovou politikou, kdy jsme první monitor s QD-OLED dokázali dostat cenově pod deset tisíc, což ještě před pár měsíci bylo absolutně nemyslitelné. Postupně na to navážou další modely – a celý segment QD-OLED se posune směrem k mainstreamu.“

František Koutník (MMD): Tabulky vládnou světu, úhlopříčky monitorů na trend reagují
Herní komunita se stává stále rozmanitější a očekávání ohledně monitorů již přesahují pouhou rychlost a dobu odezvy a zahrnují také design, kvalitu obrazu a každodenní praktičnost.

Pokrok nezastavíš

Technologický pokrok, jako je příchod konzolí nové generace a výkonných grafických karet (schopných plně využít monitory s frekvencí 240 Hz a rozlišením 4K), jen posiluje poptávku po prémiovém herním vybavení. Rozmanitější uživatelská základna s sebou přináší širší spektrum očekávání, včetně preferencí v oblasti designu.

Mnoho uživatelů nyní oceňuje elegantní, minimalistické monitory s vynikajícím podáním barev a funkcemi, které podporují každodenní práci. Design se stává stejně důležitým faktorem jako vysoké obnovovací frekvence.

