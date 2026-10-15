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T-Mobile nasazuje AI hlasového asistenta. Pomůže s vyúčtováním i roamingem

Jakub Fišer
Dnes
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T-Mobile a zákaznická podpora s AI
Autor: T-Mobile
T-Mobile postupně zavádí na zákaznickou infolinku hlasového asistenta VoiceBot, který využívá umělou inteligenci. Zákazníkům pomůže s dotazy k vyúčtování, roamingu a službám operátora. Složitější požadavky budou i nadále řešit pracovníci zákaznického centra.
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T-Mobile začal na zákaznické infolince nasazovat AI hlasového asistenta VoiceBot, který má zákazníkům usnadnit vyřizování běžných požadavků. V současnosti zvládá většinu dotazů týkajících se vyúčtování, základní požadavky ohledně roamingu a poskytuje obecné informace o službách a produktech operátora.

Hlasový asistent odpovídá přímo během hovoru, takže zákazníci nemusí kvůli jednoduchým otázkám čekat na spojení s pracovníkem zákaznické péče. Složitější případy budou nadále řešit zaměstnanci operátora. T-Mobile zároveň průběžně vyhodnocuje odpovědi VoiceBotu a ověřuje, zda správně rozumí požadavkům zákazníků.

VoiceBot se postupně učí nové požadavky

Nasazení nejprve testovali zaměstnanci T-Mobilu. V červenci 2026 začal asistent pomáhat také zákazníkům, kteří volají s dotazy k vyúčtování nebo se zajímají o služby operátora. Rozšíření na další témata a větší počet zákazníků bude záviset na výsledcích provozu. Podle společnosti jsou dosavadní výsledky slibné.

„Když zákazník potřebuje vysvětlit vyúčtování nebo se zeptat na roaming, chce získat odpověď rychle a jednoduše. AI voicebot mu s běžnými dotazy pomůže přímo během hovoru, bez čekání na spojení s pracovníkem zákaznické péče,“ uvedl Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobilu.

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Projekt skupiny Deutsche Telekom

VoiceBot je součástí projektu OneBot skupiny Deutsche Telekom, v němž má český T-Mobile vedoucí roli. Na vývoji a zavádění řešení skupina spolupracuje s technologickou společností Wonderful.ai. Zkušenosti z českého provozu mají pomoci s dalším rozvojem asistenta v rámci celé skupiny.

Podle Abhisheka Goela, ředitele informačních technologií T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, je důležité, aby zaměstnanci umělé inteligenci důvěřovali a vnímali ji jako pomoc při každodenní práci. Propojení jejich zkušeností s možnostmi AI má zjednodušit práci zákaznického centra a současně zlepšit poskytované služby.

Wazuh školení

VoiceBot T-Mobile zavádí postupně na zákaznické infolince. Aktuálně pomáhá s vybranými dotazy k vyúčtování, roamingu a službám operátora. Konkrétní termín rozšíření na další oblasti tisková zpráva neuvádí.

Zdroj: T-Mobile

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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