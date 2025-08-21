Channeltrends  »  Novinky  »  T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků

T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Autor: T-Mobile
Operátor za prvních šest měsíců roku 2025 utržil přes 15,5 miliardy korun, těší ho stabilní růst ziskovosti.

Společnost T-Mobile představila své hospodářské výsledky za prvních šest měsíců roku 2025. Ty podle operátora potvrzují zvyšující se poptávku po datových službách. Zákaznická základna operátora se meziročně rozšířila o 1,1 % a dosáhla téměř 6,58 milionů zákazníků.

Spotřeba dat v mobilní síti vzrostla o více jak 18 % a celkové tržby o 2,1 % na 15,5 miliardy korun. Oproti tomu pokračuje trend poklesu počtu odeslaných SMS (- 5,1 %) a majitelů předplacených karet (- 4,1 % na 1,7 milionu). T-Mobile rovněž potvrdil stabilní růst ziskovosti, která se zvýšila o 11,1 % na 6,8 miliardy korun.

Budování bezpečné společnosti

Společnost klade stále velký důraz na bezpečnost. Proti takzvanému spoofingu vybudovala ve spolupráci s Vodafone a O2 vzájemně propojené zabezpečení, které podvodníkům zabraňuje schovávat se za čísla jiných lidí nebo institucí, jako jsou banky a policie.

Ochrana před spoofingem je pro zákazníky všech tří operátorů zdarma, ať už jde o mobilní čísla nebo pevné linky. Kybernetické hrozby se rychle vyvíjejí a je nezbytné na ně stejně pružně reagovat.

V Česku stále chybí odhadem 5 000 odborníků na kyberbezpečnost. Na tuto potřebu T-Mobile reagoval partnerskou výukou na Univerzitě Hradec Králové, kde se od počátku odborníci společnosti na vybraných přednáškách a seminářích přímo podílejí. Konec akademického roku potvrdil rostoucí zájem studentů o obor, kdy v meziročním srovnání vzrostl o třetinu.

Investice do infrastruktury pokračují

Za prvních šest měsíců investoval T-Mobile do infrastruktury vč. modernizace sítě a nových technologií 1,7 miliardy korun. Aktuálně tak nabízí pokrytí pevným vysokorychlostním internetem pro více než 1,25 milionu domácností.

Vedle zlepšování dostupnosti a kvality pevného připojení se společnost rovněž podílí na společném celorepublikovém projektu tzv. „bílých míst“, tedy lokalit s nedostatečným mobilním signálem.

Díky spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČTÚ a dalšími poskytovateli mobilních služeb vznikne v Česku lepší dostupnost sítí — jen T-Mobile zajistí vlastní výstavbou pokrytí minimálně na 200 místech a na dalších až 300 může využít nově vystavěnou infrastrukturu jiného operátora. Pokrytí populace 5G mobilním signálem se podle údajů ČTÚ dostalo během první poloviny roku na 97,3 %.

Zdroj: T-Mobile

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

