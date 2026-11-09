T-Mobile zvýšil tržby i zisk. Do sítí letos investoval už 2,4 miliardy korun

T-Mobile má za sebou další úspěšné čtvrtletí. Za první tři kvartály letošního roku dosáhly jeho tržby 24,409 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 3,4 %. Ještě výrazněji rostla ziskovost měřená ukazatelem EBITDA AL, která se zvýšila o 9,5 % na 11,085 miliardy korun.
Pozitivní výsledky podle operátora podporuje především zájem o konvergované služby a stabilní zákaznická základna. Celkový počet zákazníků však meziročně mírně klesl o 0,9 % na 6,571 milionu. Zatímco tarifních zákazníků (bez M2M) přibylo 1,5 % a jejich počet dosáhl 4,182 milionu, uživatelů předplacených karet naopak ubylo 8,4 %. Aktuálně jich T-Mobile eviduje 1,582 milionu.
Spotřeba dat roste, investice pokračují
Výrazným trendem je pokračující růst spotřeby mobilních dat. Meziročně se jejich objem v síti T-Mobilu zvýšil o 23,4 %. Operátor proto dál investuje do rozvoje infrastruktury a zvyšování kapacity sítě. Od začátku roku na tyto účely vynaložil už 2,4 miliardy korun a do konce prosince plánuje přidat další dvě miliardy.
Podle měření Českého telekomunikačního úřadu aktuálně jeho 5G síť pokrývá 99,4 % české populace. V zářijovém hodnocení společnosti Opensignal navíc T-Mobile zvítězil ve 13 z 15 sledovaných kategorií. Mezi oceněné oblasti patřila například rychlost stahování, konzistentní kvalita připojení nebo pokrytí.
Ve třetím čtvrtletí operátor dokončil také všech deset 5G lokalit budovaných se státní podporou. Vedle mobilního signálu se zaměřuje rovněž na pokrývání míst, kde dosud není dostupné vysokorychlostní internetové připojení.
AI pomáhá v zákaznické podpoře
Vedle síťové infrastruktury investuje T-Mobile také do zákaznické péče a automatizace. Jedním z nasazených řešení je platforma Spriklr využívající umělou inteligenci, kterou operátor zavedl ve svém zákaznickém centru. Jejím cílem je zkrátit dobu vyřizování některých požadavků a uvolnit zaměstnancům více prostoru pro individuální komunikaci se zákazníky.
Změny se dotkly také nabídky služeb. Od 1. září mohou zákazníci využít výkup starších telefonů na všech prodejnách T-Mobilu. Pilotní provoz na dvaceti vybraných pobočkách probíhal už od června a během něj službu využilo více než tisíc zájemců.
Operátor letos zároveň slaví 30 let na českém trhu. K výročí připravil mimo jiné letní nabídku 30 GB mobilních dat zdarma a speciální akce v programu Magenta Moments, který už překonal hranici dvou milionů registrovaných uživatelů.
Součástí oslav je také podpora komunitních projektů. Ve spolupráci s Nadací Via T-Mobile rozdělí téměř 1,5 milionu korun mezi třicet projektů v menších městech a obcích. Dalších více než 1,5 milionu korun společnost ve spolupráci s organizací Nevypusť duši věnuje na podporu deseti projektů zaměřených na duševní zdraví dětí.
Zdroj: T-Mobile