Omdia: Tablety prodlužují růstovou šňůru, dodávky posílily o 5 %

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Autor: Depositphotos
Z vendorů si působivý meziroční růst v tabletech připsalo Lenovo, to spolu s Asusem v chromebookovém byznysu těží i z vládních vzdělávacích projektů v Japonsku.

Společnost Omdia (dříve Canalys) ve své nejnovější zprávě informuje, že celosvětový trh s tablety si ve třetím čtvrtletí roku 2025 udržel potěšitelně vzestupnou dynamiku. Dodávky dosáhly 40 milionů kusů, což představuje meziroční zlepšení o 5 % a sedmé čtvrtletí růstu v řadě.

Setrvalý růst podle analytiků pohání silná poptávka na Středním východě a ve střední Evropě spolu s pokračující silnou spotřebitelskou poptávkou v Číně. Trh také těžil z nárůstu dodávek tabletů Chrome do Japonska, který byl poháněn vládní iniciativou GIGA 2.0 v oblasti vzdělávání.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Omdia se zaměřila i na trh Chromebooků. Jejich dosáhly ve sledovaném období vyrostly o 3 % na 4,2 milionu kusů. O zásadní objemy se postaraly japonské vzdělávací iniciativy, o nové stroje mají ale zájem školy z celého světa.

Klasické vánoční výprodeje

„Trh s tablety je i nadále z velké části tažen spotřebitelskou poptávkou,“ konstatuje Himani Mukkaová z Omdie. „V roce 2025 dokázal úspěšně obstát proti přetrvávajícím makroekonomickým překážkám. Výkonnost dodávek trvale překonávala očekávání a v posledních dvou letech zaznamenala nepřetržitý růst.“ 

Spotřebitelský hlad podle ní podporovaly faktory jako časté uvádění nových produktů na trh, vládní dotace, zvýšený zájem o tablety pro děti a herní tablety, konkurenceschopné ceny, propagační kampaně a sezónní nákupy před začátkem školního roku.

„Ve třetím čtvrtletí zaznamenal trh doplnění zásob před vánoční sezónou na Západě a svátečními a 11.11. výprodeji v Asii, Tichomoří a Číně. Očekává se však, že prodej zůstane v závěru roku pomalejší a převážně stabilní. Podobný výhled se překlene i do roku 2026, jelikož předpokládáme, že oslabí poptávka po výměně tabletů,“ doplnila analytička.

Lenovo odskočilo v EMEA

Podle údajů Omdie trh tablety ve třetím čtvrtletí rostl především díky silné poptávce v Číně a expanzi čínských prodejců tabletů do regionů Středního východu a Asie a Tichomoří.

Apple navázal na své silné výsledky ze třetího čtvrtletí roku 2024 s 14,3 miliony prodaných kusů. Podobně jako Apple stagnoval i Samsung s 6,9 miliony prodaných kusů. Lenovo vedlo růst mezi hlavními prodejci s 3,7 miliony prodaných kusů, což představuje robustní meziroční zlepšení o 23 %, poháněné expanzí komerčního tabletového byznysu v EMEA.

Huawei následovalo na čtvrtém místě s 3,2 miliony kusů a 11,5% růstem, první pětku uzavírá Xiaomi s 2,6 miliony prodaných kusů a mírným meziročním nárůstem o 2,3 %.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Chromebooky v amerických školách

„Kromě japonského projektu GIGA 2.0 se Chromebooky ve vzdělávání rozšiřují i na dalších trzích, zejména ve střední a východní Evropě a v Severní Americe,“ uvedl Kieren Jessop z Omdie.

„Do budoucna očekáváme, že financování vzdělávání v USA bude stále více pocházet ze státních nebo místních zdrojů spíše než z federálních, což by mohlo přinést stabilní nárůst prodeje Chromebooků v této oblasti. Významným příkladem je partnerství města New York s Dell a T-Mobile, které v tomto školním roce poskytne studentům veřejných škol přibližně 350 000 Chromebooků s připojením LTE/5G,“ doplnil.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Ve třetím čtvrtletí roku 2025 vzrostl trh s Chromebooky o 3,1 %. Segment vedla společnost Lenovo, která dodala 1,4 milionu kusů, což představuje silný meziroční nárůst o 54,6 %. Následoval Acer s 18% podílem na trhu a globálními dodávkami 0,8 milionu kusů.

Třetí místo obsadila společnost HP s 0,7 milionu kusů a meziročním poklesem o 15,3 %. Asus, který stejně jako Lenovo těží z japonského projektu GIGA 2.0, si zajistil čtvrté místo s působivým meziročním růstem o 59 %, zatímco páté místo obsadila společnost Dell.

omdia tablety 3Q25Autor: Omdia

Zdroj: Omdia

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

