TD Synnex je distributorem HCLSoftware, rozšíří nabídku pro podniky

redakce
Včera
TD Synnex přebírá evropskou distribuci HCLSoftware. Přechod z přímého prodeje by se měl obejít bez komplikací, většina partnerů už s distributorem spolupracuje.

Společnost TD Synnex rozšířila své portfolio o produkty společnosti HCLSoftware, která celosvětově přechází z modelu přímého prodeje na distribuční model prodeje svých produktů. Nabídka distributora se tak rozšíří mimo jiné o technologie pro správu a zabezpečení koncových zařízení nebo podnikovou komunikaci. Společnost HCLSoftware zahajuje spolupráci s TD Synnex v celé Evropě včetně České republiky.

Pro partnery, kteří dosud spolupracovali s HCLSoftware napřímo, navíc nový model nepředstavuje zásadní změnu, ale naopak zjednodušení. Většina těchto partnerů již má s TD Synnex historicky navázané obchodní vztahy.

„HCLSoftware v roce 2019 převzala řadu softwarových řešení od IBM. S těmito technologiemi máme v TD SYNNEX zkušenosti už zhruba 25 let a naši partneři je dobře znají,“ vysvětluje Jan Zdvořáček, business unit manager security v TD Synnex Czech Republic.

Přechod na distribuční model je pro stávající zákazníky bezproblémový a na partnerských statusech se nic nemění. Jako distributor s přidanou hodnotou dokážeme partnerům nabídnout expertizu našich specialistů, technickou podporu a výhodu detailní znalosti lokálního trhu,“ upřesňuje.

Pamatujete Lotus notes?

Mezi klíčové technologie v portfoliu HCLSoftware patří platforma HCL BigFix pro správu koncových zařízení, která organizacím pomáhá chránit, spravovat a automatizovat IT provoz napříč různými prostředími z procesního hlediska.

V portfoliu společnosti je také software HCL Notes (původně Lotus notes a později IBM notes), který si stále drží velmi silnou uživatelskou základnu zejména ve veřejné správě a podnikovém sektoru. Jde o robustní platformu pro firemní komunikaci, spolupráci a práci s podnikovými aplikacemi.

Další součástí portfolia je HCL AppScan, řešení z oblasti DevSecOps, které pomáhá vývojovým a bezpečnostním týmům odhalovat zranitelnosti v aplikacích a kódu už v samotném průběhu vývoje.

