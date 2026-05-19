TD Synnex je nově distribučním partnerem HPE na globální úrovni

Společnost TD Synnex se stala jedním z globálních distribučních partnerů společnosti HPE. Tato volba posouvá vendora k jednotnějšímu globálnímu distribučnímu modelu, jehož cílem je zjednodušit partnerům přístup k portfoliu, umožnit jednotnější fungování napříč regiony a zároveň i nadále stavět na podpoře silných regionálních a specializovaných distributorů.
Díky strategickému partnerství bude TD Synnex podporovat partnery napříč regiony a rozšiřovat přístup k portfoliu HPE, a to včetně příležitostí v oblastech sítí, cloudu a umělé inteligence. Tento přístup pomáhá konzistentnějšímu zapojení napříč všemi prodejními kanály na trhu a umožňuje partnerům rozšiřovat jejich obchodní aktivity v souladu s neustále se vyvíjejícími požadavky zákazníků.
Sjednocený model se opírá o globální kompetence distributora, mezi které patří logistika, partnerské a profesionální služby, služby pro řízení životního cyklu produktů, digitální nástroje nebo podpora pro uvedení produktů na trh, kterou společnost poskytuje globálně i lokálně.
TD Synnex rovněž podporuje partnery, kteří hledají příležitosti v oblasti umělé inteligence prostřednictvím programu Destination AI, jenž jim dává k dispozici zdroje nezbytné pro budování a růst jejich AI projektů.
Synergická spolupráce s globálním dosahem
S tím, jak HPE dále rozvíjí svůj globální distribuční model, bude TD Synnex podporovat jeho zavádění ve všech regionech. Tato synergie podpoří další rozšiřování spolupráce obou společností v dalších geografických oblastech, a to při zachování lokálních odborných znalostí a flexibility, které prodejní kanál dlouhodobě definují.
„Skutečnost, že si nás společnost HPE vybrala, odráží naši schopnost úspěšně škálovat a rozšiřovat příležitosti k růstu pro naše partnery v prodejním kanálu,“ uvedl Sergio Farache, chief ftrategy and technology officer, TD Synnex.
„Zatímco HPE sjednocuje svůj globální přístup k distribuci, my se soustředíme na realizaci. Spojujeme schopnost působit ve velkém měřítku napříč trhy, provozní konzistenci a znalost lokálních trhů, abychom podpořili další rozšiřování našich vztahů v nových regionech. Zároveň pomáháme partnerům do hloubky porozumět portfoliu HPE a lépe tak podporovat jejich zákazníky."
Zdroj: TD Synnex