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TD Synnex kupuje distributora BlueStar, rozšíří tím nabídku specializovaných technologií

Jakub Fišer
Včera
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Roosendaal, Nizozemsko - August 04, 2025: Mobilní telefon zobrazující logo společnosti Td Synnex, s webovou stránkou společnosti v pozadí.
Autor: Shutterstock
Distributor TD Synnex uzavřel dohodu o akvizici společnosti BlueStar, která se specializuje na automatickou identifikaci, RFID, pokladní systémy, digital signage nebo robotiku. Transakce má rozšířit nabídku technologií i odborné kapacity pro obchodní partnery. Její dokončení ještě podléhá schválení regulačních orgánů.
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Společnost TD SYNNEX uzavřela závaznou dohodu o akvizici distributora BlueStar, který se zaměřuje na specializované technologie pro podnikové zákazníky. Transakce má rozšířit portfolio TD Synnex a nabídnout jeho obchodním partnerům nové možnosti v oblastech, jako jsou automatická identifikace a sběr dat (AIDC), provozní a mobilní technologie, RFID, pokladní systémy, digitální informační displeje, síťová řešení, robotika a bezpečnostní technologie.

Dokončení akvizice podléhá obvyklým schválením regulačních orgánů a splnění dalších podmínek. Do jejího případného dokončení budou obě společnosti nadále fungovat nezávisle a samostatně poskytovat podporu svým partnerům.

Specializace BlueStaru doplní globální zázemí distributora

Plánované spojení má propojit odborné znalosti a vztahy BlueStaru s dodavateli s globálním působením TD Synnex. Očekává se, že zákazníkům i výrobcům zpřístupní širší nabídku technologií, rozsáhlejší zdroje a specializované kapacity. Součástí záměru je zároveň zachovat odborné znalosti a individuální podporu, na kterých BlueStar postavil své podnikání.

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„BlueStar si vybudovala vynikající pověst díky své specializaci, technickým znalostem a silnému důrazu na podporu svých partnerů,“ uvedla Reyna Thompson, prezidentka TD Synnex pro Severní Ameriku. Podle ní může propojení portfolia BlueStaru s globálními zdroji a investicemi TD Synnex přinést nové příležitosti obchodním partnerům.

Také Miriam Murphy, prezidentka TD Synnex pro region EMEA, zdůraznila význam odbornosti týmu BlueStaru. Právě specializované znalosti a služby podle ní doplňují samotnou nabídku produktů a mohou posílit podporu zákazníků i dodavatelů obou společností.

BlueStar chce zachovat individuální přístup

Generální ředitel BlueStaru Ryan Girvin uvedl, že zákazníci a dodavatelé se na společnost spoléhají především díky její specializaci, znalosti oboru a individuální podpoře. Připojení k TD Synnex by podle něj umožnilo tyto přednosti zachovat a současně rozšířit zdroje a příležitosti, které mají partneři k dispozici.

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TD Synnex patří mezi globální distributory a agregátory technologických řešení. Podle údajů společnosti podporuje více než 150 000 zákazníků ve více než 100 zemích a spolupracuje s více než 2 500 technologickými dodavateli. Akvizice BlueStaru má její nabídku posílit zejména v segmentech, které vyžadují specializované znalosti a technickou podporu.

Zdroj: TD Synnex

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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