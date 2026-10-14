TD Synnex kupuje distributora BlueStar, rozšíří tím nabídku specializovaných technologií

Společnost TD SYNNEX uzavřela závaznou dohodu o akvizici distributora BlueStar, který se zaměřuje na specializované technologie pro podnikové zákazníky. Transakce má rozšířit portfolio TD Synnex a nabídnout jeho obchodním partnerům nové možnosti v oblastech, jako jsou automatická identifikace a sběr dat (AIDC), provozní a mobilní technologie, RFID, pokladní systémy, digitální informační displeje, síťová řešení, robotika a bezpečnostní technologie.
Dokončení akvizice podléhá obvyklým schválením regulačních orgánů a splnění dalších podmínek. Do jejího případného dokončení budou obě společnosti nadále fungovat nezávisle a samostatně poskytovat podporu svým partnerům.
Specializace BlueStaru doplní globální zázemí distributora
Plánované spojení má propojit odborné znalosti a vztahy BlueStaru s dodavateli s globálním působením TD Synnex. Očekává se, že zákazníkům i výrobcům zpřístupní širší nabídku technologií, rozsáhlejší zdroje a specializované kapacity. Součástí záměru je zároveň zachovat odborné znalosti a individuální podporu, na kterých BlueStar postavil své podnikání.
„BlueStar si vybudovala vynikající pověst díky své specializaci, technickým znalostem a silnému důrazu na podporu svých partnerů,“ uvedla Reyna Thompson, prezidentka TD Synnex pro Severní Ameriku. Podle ní může propojení portfolia BlueStaru s globálními zdroji a investicemi TD Synnex přinést nové příležitosti obchodním partnerům.
Také Miriam Murphy, prezidentka TD Synnex pro region EMEA, zdůraznila význam odbornosti týmu BlueStaru. Právě specializované znalosti a služby podle ní doplňují samotnou nabídku produktů a mohou posílit podporu zákazníků i dodavatelů obou společností.
BlueStar chce zachovat individuální přístup
Generální ředitel BlueStaru Ryan Girvin uvedl, že zákazníci a dodavatelé se na společnost spoléhají především díky její specializaci, znalosti oboru a individuální podpoře. Připojení k TD Synnex by podle něj umožnilo tyto přednosti zachovat a současně rozšířit zdroje a příležitosti, které mají partneři k dispozici.
TD Synnex patří mezi globální distributory a agregátory technologických řešení. Podle údajů společnosti podporuje více než 150 000 zákazníků ve více než 100 zemích a spolupracuje s více než 2 500 technologickými dodavateli. Akvizice BlueStaru má její nabídku posílit zejména v segmentech, které vyžadují specializované znalosti a technickou podporu.
Zdroj: TD Synnex