TD SYNNEX nabídne partnerům bezpečnostní dohled 24/7. Využije technologii Cisco XDR

Globální IT distributor TD SYNNEX rozšiřuje nabídku kyberbezpečnostních služeb. Díky strategické spolupráci se společnostmi Cisco a Warpcom zpřístupní svým partnerům napříč Evropou službu Cisco MXDR, která zajišťuje nepřetržitý bezpečnostní dohled v režimu 24/7. Organizace tak mohou získat profesionální monitoring a reakci na hrozby, aniž by musely investovat do vlastního bezpečnostního týmu a jeho nepřetržitého provozu.
Služba kombinuje technologii Cisco XDR s odbornými znalostmi společnosti Warpcom, která je oficiálním partnerem Cisco XDR pro spravované služby. Zajišťuje nepřetržité sledování prostředí zákazníků, prověřování bezpečnostních událostí a následnou reakci na identifikované hrozby.
Monitoring e-mailů, počítačů i síťového provozu
Cisco MXDR poskytuje přehled o koncových zařízeních, identitách, e-mailové komunikaci, sítích i cloudovém prostředí. Díky tomu dokáže vyhodnocovat bezpečnostní události v širších souvislostech a pomáhá IT oddělením rozlišovat skutečně závažné incidenty od méně důležitých upozornění.
Důležitou součástí služby jsou také informace o hrozbách z platformy Cisco Talos, které pomáhají při vyhodnocování podezřelých aktivit. Podle TD SYNNEX dokáže služba u kritického bezpečnostního incidentu zasáhnout do 30 minut. Zprávu určenou vedení organizace pak poskytne do dvou pracovních dnů.
„Partneři od nás chtějí bezpečnostní službu, kterou můžou zákazníkovi nabídnout hned a nemusí si kvůli tomu stavět vlastní bezpečnostní dohled. Cisco MXDR od Warpcomu stojí na Cisco XDR a hlídá prostředí zákazníka nonstop – e-maily, endpointy i síť,“ vysvětluje Lucie Hlaváčová, Business Development Manager Cisco Security ve společnosti TD SYNNEX.
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Bezpečnost jako služba získává na významu
Model spravované kybernetické bezpečnosti je podle zapojených společností stále žádanější. Organizace čelí rostoucímu množství hrozeb, ale ne všechny mají dostatečné personální a technologické kapacity pro vlastní nepřetržitý bezpečnostní dohled. Outsourcing těchto činností jim umožňuje využívat specializované odborníky a technologie bez nutnosti budovat vlastní bezpečnostní centrum.
„Kybernetická odolnost je dnes prioritou nejvyššího vedení firem a partneři hrají při jejím zajišťování zásadní roli. Hledají bezpečnostní služby, které lze snadno zavést a škálovat a kterým zákazníci důvěřují,“ uvedl Stephen Ennis, Vice President, Services, EMEA ve společnosti TD SYNNEX.
Pro Warpcom představuje spolupráce možnost zpřístupnit jeho odborné znalosti širšímu trhu. Spojení provozních kapacit společnosti s distribučním dosahem TD SYNNEX a technologií Cisco XDR má přinést koordinovanější přístup k řešení současných bezpečnostních výzev.
TD SYNNEX tak rozšiřuje portfolio služeb, které mohou jeho partneři nabízet firemním zákazníkům. Cisco MXDR jim umožňuje poskytovat nepřetržitý bezpečnostní dohled bez nutnosti provozovat vlastní specializovaný tým. Další informace o nabídce získají obchodní partneři přímo u distributora.
Zdroj: TD Synnex