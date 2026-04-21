TD Synnex nabízí gravírování hardwaru spolu se službou Microsoft Autopilot

Zuzana Peroutková Bičíková
Distributor rozšiřuje své služby o gravírování a Microsoft Autopilot, díky nimž mohou partneři dodávat zařízení profesionálně označená a plně připravená k použití. Firmám i institucím to zjednoduší inventarizaci a ušetří čas při nasazení techniky.

Česká pobočka globálního IT distributora TD Synnex rozšířila nabídku služeb. Jednou z novinek je možnost gravírování, které umožňuje trvale označit zařízení logem koncového zákazníka, inventárním číslem nebo QR kódem pro jednodušší inventarizaci.

Partneři mohou tuto službu zprostředkovat svým zákazníkům a nově mají také možnost využít také službu Microsoft Autopilot, díky které lze k uživatelům doručit koncová zařízení plně připravená k použití.

S pomocí gravírování lze přímo v distribučním skladu v Boru u Tachova označit notebooky nebo další periferní zařízení logem firmy nebo například inventárním číslem v podobě čárového kódu či QR kódu.

„Vidíme několik typických scénářů využití gravírování. Firemní logo na dárkových předmětech posiluje značku a zároveň působí profesionálně, stejně jako na pracovním notebooku, kde je dnes běžnou součástí firemní identity, ať už si ho lidé berou na schůzky nebo konference,“ popisuje Vít Vojtěšek, director of product marketing v české pobočce TD Synnex.

„Zároveň je tu i bezpečnostní prvek, který možná na první pohled každého nenapadne – počítač výrazně označený logem firmy se jen tak neztratí a potenciální zloději se takovým zařízením spíše vyhnou, protože ho výrazně hůř prodají dál,“ doplňuje.

Usnadnění práce ve veřejné správě

V neposlední řadě má gravírování velmi praktický rozměr u inventarizace, kde například ve státní správě nebo veřejných institucích bývá veškeré vybavení označené čísly. Na rozdíl od samolepek se ale označení pomocí gravírování nedá jednoduše strhnout nebo poškodit.

Služba Microsoft Autopilot umožňuje dodat zařízení včetně nainstalovaných aplikací a veškerého potřebného nastavení. Partneři tak mohou ušetřit čas a věnovat se práci přímo u zákazníka. Službu lze využít v několika variantách včetně možnosti, kdy TD Synnex dostane přístup přímo do tenantu a provede registraci zařízení před odesláním ze skladu.

„V praxi tak mohou naši partneři dodat zákazníkům koncová zařízení, do kterých se stačí přihlásit a začít pracovat. Nastavit je lze předem i pro konkrétní uživatele. V kombinaci s gravírováním tak partneři mohou nabízet komplexnější služby, ušetřit čas na rutinní přípravě zařízení a více se věnovat konzultacím a řešení složitějších potřeb zákazníků,“ konstatuje Vít Vojtěšek.

Zdroj: TD Synnex

Zuzana Peroutková Bičíková

