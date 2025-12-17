TD Synnex otevírá českým partnerům Demo Laby pro testování AI scénářů

Česká pobočka TD Synnex oznámila, že nově umožňuje českým partnerům přístup do devíti AI Demo Labů, ve kterých mohou testovat nasazení umělé inteligence. Laby jsou postavené na technologiích od předních světových výrobců.
Některé z Labů jsou fyzicky dostupné přímo v Česku, další jsou k dispozici prostřednictvím vzdáleného přístupu. Využít je lze pro širokou škálu nasazení jako je generativní AI, HPC computing nebo analytické úkoly. Lze v nich také vyzkoušet řešení od tří největších cloudových hyperscalerů.
První z Demo Labů, který vznikl ve spolupráci se společností Dell Technologies, představil TD Synnex Česku na akci Dell Technologies Forum 2025. Jde zároveň o novinku v partnerském programu Destination AI, což je komplexní sada služeb, technologií a informačních zdrojů, která partnery provede všemi fázemi životního cyklu AI projektů.
Distributor již na podzim otevřel Dell Demo Laby pro evropské partnery v Paříži a v Mnichově. Lze je využít jak vzdáleně, tak fyzicky. V lednu 2026 se otevře ještě jeden Demo Lab v Londýně.
Optimalizování pro enterprise prostředí
Dell Demo Lab je vybaven servery s Nvidia GPU a další síťovou infrastrukturou a lze v něm testovat a optimalizovat AI aplikace v enterprise prostředí. Ideální je pro IT architekty, vývojáře a systémové integrátory, kteří navrhují nebo už testují vlastní AI řešení.
„Každý z našich devíti Demo Labů je postaven na technologii jiného předního výrobce,“ vysvětluje Michal Schiller, AI Labs Lead ve společnosti TD Synnex. „Partnerům tak dáváme k dispozici širokou škálu prostředí, na nichž mohou reálně testovat a prezentovat svá AI řešení.“
„Společně s naší technickou kompetencí chceme s partnery budovat komplexní spolupráci a urychlit praktické zavádění umělé inteligence na českém trhu. Naším cílem je mít nejrozmanitější testovací prostředí v Česku – a dále ho rozšiřovat,“ doplňuje.
Devět labů pro devět tréninků
Podobným směrem míří i Demo Lab postavený na platformě IBM a serverech Lenovo s GPU Nvidia. Lze v něm například testovat infrastrukturu pro trénování i inference modelů a ověřit kompatibilitu s platformou IBM watsonx.
Další z laboratoří je postavená na technologii společnosti HPE a je určená vývojářům, datovým inženýrům a AI týmům, kteří potřebují okamžitý přístup k enterprise AI infrastruktuře. Lze ji využít pro testování HPE Private Cloud AI architektury v praxi.
Vlastní Demo Lab TD Synnex postavil i na jedné z novinek od společnosti Nvidia. Demo Lab umožňuje vyzkoušet si novinku DGX Spark, což je kompaktní zařízení, které přináší výkon datového centra na pracovní stůl.
Může sloužit vývojářům, datovým inženýrům a AI týmům, kteří chtějí lokálně testovat a ladit výkonné generativní modely a potřebují získat reálnou zkušenost s nejnovější architekturou NVIDIA Grace Blackwell.
Prodloužená ruka AI
Pro partnery, kteří chtějí otestovat prostředí, které funguje plně v cloudu bez nutnosti mít vlastní infrastrukturu, nabízí TD Synnex Demo Lab postavený na technologiích společnosti Microsoft. Ideální je pro partnery, kteří prodávají nebo implementují řešení Copilot, Fabric či právní nástroje pro Microsoft 365. Umožňuje také jejich zákazníkům vyzkoušet AI nástroje ještě před implementací.
Na cloudové technologii je postavený i Demo Lab s prostředím AWS. Umožňuje v praxi vyzkoušet podnikové řešení pro konverzační práci s daty a generativní AI. Lze v něm experimentovat s AI asistenty, analýzou dat nebo automatizací procesů.
„Naše Demo Laby jsou přirozeným rozšířením programu Destination AI,“ konstatuje Pavel Jarolímek, který od letošního roku vede samostatnou AI divizi české pobočky společnosti TD Synnex. „Jejich cílem je umožnit partnerům vyzkoušet si technologie ještě před zahájením implementace. Laby hrají klíčovou roli v tom, aby umělá inteligence začala v Česku přinášet partnerům i jejich zákazníkům reálné výsledky.“
