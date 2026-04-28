TD Synnex rozšiřuje portfolio v Česku o síťová řešení Arista Networks

Společnost TD Synnex oznámila, že prohloubila svůj distribuční kontrakt se společností Arista Networks. Nově bude nabízet portfolio síťových řešení pro velká datová centra, infrastrukturu pro AI, kampusové a páteřní sítě v celé Evropě včetně České republiky.
„Díky rozšíření spolupráce s Arista Networks můžeme nabídnout našim partnerům širokou škálu síťových produktů na enterprise úrovni,“ říká David Hofman, business unit manager Data and AI, TD Synnex Czech Republic. „Umožňují mimo jiné automatizaci procesů a zároveň poskytují vysokou úroveň bezpečnosti bez zbytečných složitostí.“
Podle Davida Hofmana jde o vendora, který je známý tím, že dává velký důraz na inovace a na spolehlivost svých produktů. „Naše spolupráce s Arista Networks pro partnery na českém trhu představuje možnost, jak hledat nové obchodní příležitosti,“ doplňuje.
TD Synnex partnerům umožňuje využít podpory specialistů při integraci produktů Arista Networks do jejich nabídky. Poskytuje také podporu při designu, instalaci a nasazení komplexních řešení pro využití v oblasti cloudu, datových center, nasazení umělé inteligence, kampusových sítí nebo hybridních prostředí. Nabízí rovněž komplexní školicí a enablement programy.
Arista Networks využívá vlastní sjednocenou platformu pro networking postavenou na operačním systému Arista EOS (Extensible Operating System). Jednotné prostředí řídí automatizaci, vysokou dostupnost i detailní přehled o provozu napříč celou infrastrukturou. Arista EOS umožňuje jednotný způsob provozu a řízení sítě napříč různými prostředími – od AI/datových center a podnikových kampusů až po pobočky, výrobní závody, logistická centra a komerční objekty.
Zdroj: TD Synnex