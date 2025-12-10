Channeltrends  »  Novinky  »  TD Synnex získal distribuci norské videokonferenční značky Neat

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Neat značka videokonference
Autor: Neat
Norská značka proslula minimalistickým skandinávským designem a snadnou instalací.

Společnost Neat, norský výrobce prémiových videokonferenčních zařízení pro Microsoft Teams a Zoom (a brzy již také Google Meet), oficiálně vstupuje na český trh. Značka bude nově dostupná prostřednictvím české distribuce TD Synnex.

Společnost Neat vznikla v Oslu v roce 2019 jako reakce na rostoucí potřebu jednoduchých a esteticky čistých videokonferenčních systémů. Založili jej odborníci stojící původně za úspěchem Tandbergu a později Cisco video collaboration.

Výsledkem jsou produkty, které podle zástupců eliminují složitost tradičních řešení a umožňují profesionální videokonference v jakémkoli prostoru – od domácí kanceláře až po velké zasedací místnosti. Výhodou má být velmi snadná instalace i přehledná správa všech zařízení prostřednictvím Neat Pulse.

Řešení pro moderní hybridní práci

Portfolio Neat zahrnuje celou řadu zařízení pro snadné videokonference. Za zmínku stojí Neat Bar Pro 2, který může připomínat soundbary pod televizory, ale jde o all-in-one řešení kamery, mikrofonů a reproduktorů.

Pavel Jarolímek (TD SYNNEX): Opíráme se do umělé inteligence Přečtěte si také:

Pavel Jarolímek (TD SYNNEX): Opíráme se do umělé inteligence

Se záběry na více osob v jedné místnosti pomůže Neat Center, Neat Board díky své zobrazovací ploše slouží pro jednoduché prezentování (obraz je možné streamovat taktéž v rámci videokonference) a Neat Pad pak poslouží pro jednoduchou správu uvnitř konferenční místnosti, ale také například na zdi u dveří, kde mohou kolemjdoucí být informováni o právě probíhající schůzi.

Technologie Neat Sense umožňuje monitoring kvality vzduchu, teploty, vlhkosti nebo počtu osob v místnosti. Neat tak podle zástupců firmám pomáhá optimalizovat pracovní prostředí, bezpečnost a využití kancelářských prostor.

Zařízení Neat jsou v České republice dostupné od dnešního dne prostřednictvím distributora TD Synnex. Společnosti, integrátoři i veřejný sektor mohou požádat distributora o testování, demo ukázky i odborné konzultace.

Zdroj: Neat

  Zdroj: Neat

