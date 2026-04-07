TD Synnex získal globální označení Microsoft Frontier Distributor

Distributor TD Synnex oznámil, že obdržel nově zavedené globální označení Microsoft Frontier Distributor. Jde o ocenění pro distributory cloudových řešení (CSP), kteří dosahují špičkové úrovně v podpoře partnerů v sektoru SMB, v oblasti bezpečnosti, inovací platforem nebo implementace technologií.
„Svět cloudových technologií už není pouze o prodeji licencí, ale o tom nabídnout partnerům komplexní servis,“ říká Martin Hála, business unit manager Microsoft & Adobe. „Díky spolupráci s TD SYNNEX se dokážou zorientovat v široké nabídce balíčků a služeb, které mohou se svými zákazníky škálovat podle potřeby.“
„Cloudové technologie využívá stále více firem a umožňují budovat v SMB sektoru dlouhodobý partnerský byznys. Naší úlohou v ekosystému Microsoftu je zjednodušovat celý životní cyklus produktů a služeb, urychlovat adopci řešení a umožnit partnerům maximálně využít potenciál cloudu včetně oblastí jako jsou bezpečnost a AI,“ doplnil.
TD Synnex umožňuje partnerům efektivně škálovat řešení od Microsoftu prostřednictvím cloudové platformy StreamOne, která nabízí digitální marketplace s automatizovaným billingem a rozhraními pro integraci do partnerských systémů.
Součástí platformy je také centralizované SecOps řešení, které zajišťuje přehled o bezpečnostním nastavení, identifikaci rizik a navrhuje kroky k nápravě. Platforma navíc nabízí takzvaný white label portál – možnost provozovat partnerský e shop pod vlastní značkou, s nabídkou produktů a služeb Microsoftu v portfoliu distributora.
Jako Microsoft Designated Support Provider zajišťuje TD Synnex zákazníkům strukturovaný onboarding, podporu v průběhu celého životního cyklu řešení a nepřetržitou technickou asistenci v souladu se standardy Microsoftu. Další rozvoj kompetencí podporuje platforma TD Synnex Channel Academy, která partnerům pomáhá systematicky budovat znalosti Microsoft technologií napříč regiony.
Zdroj: TD Synnex