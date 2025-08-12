Channeltrends  »  Novinky  »  TD Synnex zpřístupní laboratoře Destination AI i partnerům z Česka

TD Synnex zpřístupní laboratoře Destination AI i partnerům z Česka

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Autor: Depositphotos
Distributor pokračuje v rozvoji partnerského programu zaměřeného na umělou inteligenci, specializované laboratoře budou moct využívat i tuzemští partneři.

Společnost TD Synnex oznámila, že během letošního roku v Evropě otevře tři specializované laboratoře pro partnerský program Destination AI. Ve spolupráci se společnostmi Dell Technologies a Nvidia otevře partnerům přístup k nejmodernějším AI technologiím.

První dvě laboratoře budou od podzimu dostupné ve Francii a také v německém Mnichově. Díky jejich umístění budou dobře dostupné i pro partnery z České republiky. Koncem roku TD Synnex otevře také AI lab v Londýně.

Špičkové podmínky pro testování

Laboratoře mimo jiné poskytují prostor pro testování řešení konkrétních scénářů. Partneři si v nich mohou ověřit technickou proveditelnost návrhů svých řešení, tedy Proof of Concept, a zároveň posoudit jejich obchodní přínos (Proof of Value) ještě před nasazením do ostrého provozu.

V labech mohou partneři využít infrastrukturu, která zahrnuje servery PowerEdge R760 s dvojicí GPU Nvidia Hopper, síťové akcelerátory BlueField-3 DPU a síťovou architekturu Nvidia Spectrum-X, které slouží k práci s rozsáhlými AI modely. Díky těmto technologiím mohou partneři testovat i výpočetně náročné scénáře s minimální latencí a maximální bezpečností.

ZEBRA

Laboratoře jsou připravené pro náročné úlohy, včetně práce s LLM modely. Využívají také výkonné datové úložiště Dell PowerScale. K dispozici je softwarový balík Nvidia AI Enterprise, což je sada nástrojů, knihoven a služeb jako Nvidia NIM a NeMo, které firmám umožňují stavět a provozovat agentní AI systémy v cloudu, datových centrech i na edge zařízeních.

Další krok v rozvoji Destination AI

„Dostupnost špičkových AI laboratoří pro české firmy je krok, který posiluje nejen technologické kapacity, ale i naši konkurenceschopnost v evropském kontextu. Možnost ověřit si reálné přínosy AI řešení před jejich nasazením je přesně to, co firmy v této fázi adopce potřebují,“ říká Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.

TD Synnex v ČR patří k hlavním partnerům České asociace umělé inteligence (ČAUI), která sdružuje více než tři stovky členů z řad obchodních partnerů, IT partnerů, vendorů a konzultačních firem. Díky tomu se aktivně podílí na evangelizaci českého trhu v oblasti AI.

Spolupráce s Dell Technologies a Nvidia je další součástí strategického rozvoje programu Destination AI, který pomáhá partnerům držet krok s nejnovějším technologickým vývojem v oblasti AI.

Je to komplexní sada služeb, technologií a informačních zdrojů, která partnery provede všemi fázemi životního cyklu AI projektů. Partneři mají možnost seznámit se s aktuálními trendy, nabídkou více než 40 vendorů, absolvovat školení a získat potřebné certifikace. Program zahrnuje i post-sales podporu. Do Destination AI labů je možné se připojit také s pomocí vzdáleného přístupu.

AI, která nehádá, ale ví

Inovační laboratoře jsou podle zástupců TD Synnex přirozeným rozšířením programu. „Partneři tak mohou nejen načerpat teoretické znalosti, ale reálně vyzkoušet AI řešení v praxi,“ podotýká Pavel Jarolímek, který v české pobočce distributora vede AI divizi.

V laboratořích mají možnost prozkoumat potenciál řešení, které nabízejí průlomové aplikace umělé inteligence jako je například Agentic RAG, tedy Retrieval-Augmented Generation, která posouvá schopnosti generativní AI směrem k autonomnímu rozhodování. Je to AI, která nehádá, ale pracuje s ověřitelnými fakty,“ vysvětluje.

Cyber25

„Tato metoda v sobě kombinuje modely genAI s externím vyhledáváním informací. Pro firmy to může znamenat například možnost propojit svůj LLM model s vlastní databází standardů a předpisů. Když jí uživatel položí dotaz, nejprve dohledá podklady v relevantní databázi a pak sestavuje odpovědi,“ upřesňuje Pavel Jarolímek.

Zdroj: TD Synnex

Zuzana Peroutková Bičíková

