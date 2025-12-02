Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Každá třetí česká organizace nedodržuje zálohovací pravidlo 3–2–1

Každá třetí česká organizace nedodržuje zálohovací pravidlo 3–2–1

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

záloha zálohování obnova disaster recovery
Autor: Shutterstock
Zlaté pravidlo zálohování 3–2–1 se podle Acronisu pomalu stává standardem a jen málokterá organizace si dovolí nemít alespoň jenu kopii dat mimo fyzickou lokalitu – ať již v cloudu nebo v offline úložišti.

Společnost Acronis odhalila znepokojivá data ohledně strategie ochrany firemních dat a obnovy po havárii. Téměř polovina respondentů z řad českých a slovenských partnerů totiž uvedla, že si v případě výpadků systémů nemůže dovolit poslední zálohu starší než 4 hodiny a nedostupnost systémů delší než 1 den.

Acronis jedním dechem upozorňuje, že většina organizací má stále oddělené systémy ochrany dat a kybernetické bezpečnosti, což cestu k takovýmto požadavkům poněkud komplikuje.

Z průzkumu vyplynulo, že pro zálohování klíčových dat 44 % firem využívá strategii 3–2–1 s funkcí nezměnitelnosti dat, 23 % strategii 3–2–1 bez této funkce, 15 % má jednu kopii v cloudu a 18 % zálohuje bez formální strategie.

Ztráty musejí být minimální

Integrované zálohovací a bezpečnostní platformy využívá 24 % firem, kombinaci neintegrovaných nástrojů od různých dodavatelů 61 %, zálohování s antimalwarem 7 % a pouze zálohování 8 %.

Celkem 17 % respondentů vyžaduje od systémů obnovy po havárii (DR), aby garantovaly zálohu starou maximálně 1 hodinu (RPO) a dobu obnovy po provozním výpadku do 4 hodin (RTO). Necelá třetina (31 %) pak RPO do 4 hodin a RTO do 1 dne, 37 % RPO do 1 dne a RTO do 3 dnů a 15 % respondentů své požadavky nijak nedefinuje. 

„Data jsou dnes pro každou firmu tím nejcennějším aktivem a doba, kterou lze bez kritických dat přežít s ještě přijatelnými následky, se prakticky blíží nule,“ řekl Štěpán Bínek, manažer prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti Zebra systems. „Proto stále více organizací zvyšuje nároky na svá řešení zálohování a obnovy tak, aby v případě výpadku minimalizovaly ztrátu dat a co nejrychleji obnovily provoz.

Acronis zálohování kritických datAutor: Acronis

Zdroj: Acronis

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

