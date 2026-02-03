Thein Security se mění na Alintrust. Změna značky reaguje na rozklad části Theinu

Kyberbezpečnostní divize skupiny Thein, dosud působící pod značkou Thein Security, oznámila změnu názvu a kompletní rebranding na Alintrust. Na nové doméně a v tiskových materiálech firma uvádí, že přejmenování nabylo účinnosti k 1. 2. 2026 a že transformace se týká názvu, vizuální identity i e-mailových adres, zatímco provoz a servisní závazky mají podle firmy zůstat beze změny.
Změna značky přichází v širším kontextu potíží celé skupiny Thein. Například Hospodářské noviny na konci roku 2025 informovaly o problémech některých firem ve skupině — u klíčové dceřiné společnosti Thein Digital došlo ke zániku a firma koncem ledna 2026 čelila platební neschopnosti vůči desítkám věřitelů.
Podle informací Hospodářských novin dluží tato entita desítky až stovky milionů korun a její úpadek je jedním z více případů finanční restrukturalizace či insolvenčních procesů v rámci holdingu.
Ještě v polovině roku 2024 přitom skupina Thein podle portálu Seznam Zprávy razantně expandovala akvizicemi v oboru IT a kyberbezpečnosti. To sice vytvořilo rychle rostoucí a komplexní skupinu firem, ale zároveň vystavilo podnikání rizikům spojeným s řízením konsolidace, platebními závazky a integrací převzatých společností.
Na novém webu Alintrust, bývalého Thein Security, je nicméně explicitně uvedeno, že „všechny služby, smlouvy i kontaktní osoby zůstaly beze změny“, tedy že rebranding není krok k ukončení poskytování služeb a že zákazníci by neměli pociťovat přerušení provozu. Vedení společnosti změnu názvu zatím veřejně nijak nekomentovalo.
Zdroje: Alintrust, Hospodářské noviny, Seznam Zprávy