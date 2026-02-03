Channeltrends  »  Novinky  »  Thein Security se mění na Alintrust. Změna značky reaguje na rozklad části Theinu

Thein Security se mění na Alintrust. Změna značky reaguje na rozklad části Theinu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Zadní pohled zblízka podnikatel drží doklady o finančních statistikách za zády čekat na výkon řeč cítí nervózní. Sebevědomý generální ředitel připravený k prezentaci na pozadí klienti sedí u stolu v zasedací místnosti
Autor: Shutterstock
Společnost Thein Security od února 2026 oficiálně vystupuje pod novým názvem Alintrust. Ke změně docházé v době, kdy se mateřská skupina Thein potýká s finančními potížemi a zánikem některých dceřiných společností, včetně Thein Digital.

Kyberbezpečnostní divize skupiny Thein, dosud působící pod značkou Thein Security, oznámila změnu názvu a kompletní rebranding na Alintrust. Na nové doméně a v tiskových materiálech firma uvádí, že přejmenování nabylo účinnosti k 1. 2. 2026 a že transformace se týká názvu, vizuální identity i e-mailových adres, zatímco provoz a servisní závazky mají podle firmy zůstat beze změny.

Změna značky přichází v širším kontextu potíží celé skupiny Thein. Například Hospodářské noviny na konci roku 2025 informovaly o problémech některých firem ve skupině — u klíčové dceřiné společnosti Thein Digital došlo ke zániku a firma koncem ledna 2026 čelila platební neschopnosti vůči desítkám věřitelů.

Podle informací Hospodářských novin dluží tato entita desítky až stovky milionů korun a její úpadek je jedním z více případů finanční restrukturalizace či insolvenčních procesů v rámci holdingu.

Kulatý stůl o kyberbezpečnosti: Globální hrozby a lokální odezvy (1. díl) Přečtěte si také:

Kulatý stůl o kyberbezpečnosti: Globální hrozby a lokální odezvy (1. díl)

Ještě v polovině roku 2024 přitom skupina Thein podle portálu Seznam Zprávy razantně expandovala akvizicemi v oboru IT a kyberbezpečnosti. To sice vytvořilo rychle rostoucí a komplexní skupinu firem, ale zároveň vystavilo podnikání rizikům spojeným s řízením konsolidace, platebními závazky a integrací převzatých společností.

Na novém webu Alintrust, bývalého Thein Security, je nicméně explicitně uvedeno, že „všechny služby, smlouvy i kontaktní osoby zůstaly beze změny“, tedy že rebranding není krok k ukončení poskytování služeb a že zákazníci by neměli pociťovat přerušení provozu. Vedení společnosti změnu názvu zatím veřejně nijak nekomentovalo.

Zdroje: Alintrust, Hospodářské noviny, Seznam Zprávy

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Google mění podobu Gemini v Chromu

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past