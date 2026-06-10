Trh s elektronikou se mění. Češi více řeší cenu a raději nakupují online

Aktuální data společnosti Nielsen ukazují, že celý trh s elektronikou v dubnu mírně klesal. Největší pokles zaznamenaly kamenné prodejny, které meziročně oslabily téměř o pět procent. Online segment naopak pokračoval v růstu a posílil přibližně o dvě procenta.
„Lidé dnes při nákupu elektroniky mnohem více přemýšlejí nad tím, do čeho investují. Přesto vidíme, že pokud technologie přináší skutečný komfort, výkon nebo úsporu času, zákazníci jsou ochotni si za ni připlatit,“ říká Karel Moravec, prodejní ředitel Planeo.
Růst online prodeje zároveň potvrzuje, že zákazníci dnes při nákupu elektroniky mnohem více sledují cenu a pečlivě porovnávají jednotlivé nabídky. Tento trend je nejvíce patrný u televizí a chytrých telefonů.
„Vidíme, že lidé dnes mnohem více řeší načasování nákupu a aktivně čekají na akční nabídky. Kamenné prodejny často využívají jako místo, kde si produkt přijdou prohlédnout nebo vyzkoušet, samotný nákup ale následně dokončí online. Platí to zejména u televizí nebo smartphonů, kde zákazníci nákup často plánují delší dobu dopředu,“ doplňuje Dominik Dolejš, ředitel marketingu Planeo.
Člověk se dívá na televizi, robot vysává
Podle informací společnosti Vodafone dnes Češi při nákupu mobilních telefonů přistupují k výběru výrazně pragmatičtěji než v minulosti. Klíčovou roli hraje cena, funkčnost a celková hodnota zařízení. Vodafone zároveň dlouhodobě sleduje, že zatímco před deseti lety používali Češi jeden telefon v průměru kolem pěti let, dnes je to přibližně tři roky.
Přesto právě v kategoriích chytrých telefonů a taky televizí Planeo zaznamenává meziroční růst v řádu vyšších jednotek procent. Ukazuje se tak, že zájem o nové technologie zůstává silný, pokud zákazník vnímá jasný přínos nebo inovaci.
Výrazně roste také zájem o malé domácí spotřebiče. Popularitu získávají například horkovzdušné fritézy, robotické vysavače, kávovary nebo kuchyňští pomocníci. Lidé stále více investují do produktů, které jim šetří čas a zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.
Zdroj: Planeo