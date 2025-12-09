Channeltrends  »  Novinky  »  Tulipánové setkání, HP v Amsterdamu ocenilo nejlepší obchodní partnery

Tulipánové setkání, HP v Amsterdamu ocenilo nejlepší obchodní partnery

ocenění partneři na akci HP Partner roku 2025
Autor: HP
Největším českým distributorem se stal eD system, slovenský titul si odnesl Asbis SK. V retailu je nejsilnější Alza, mezi resellery bodovali Aricoma Systems či CSF.

Společnost HP ve dnech 26.–27. 11. 2025 uspořádala tradiční setkání svých obchodních partnerů, které i letos vyvrcholilo slavnostním předáním ocenění HP Partner roku 2025. Ceremoniál se letos konal v nizozemském Amsterdamu, z České republiky se akce zúčastnilo bezmála šest desítek nejvýznamnějších partnerů a zástupců HP.

HP Partner roku 2025Autor: HP

Součástí denního programu v HP Experience Center bylo mimo jiné představení novinek v rámci HP Poly centra. Kateřina Barbier, výkonná ředitelka HP pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, prezentovala téma budoucnosti práce, Pavel Machovský,country channel manager HP, partnerům přiblížil aktuální změny v partnerském programu a priority pro nadcházející období. Prezentaci zde měl rovněž Štefan Kutlák ze společnosti Microsoft, která byla partnerem akce.

Večer se účastníci přesunuli do jedné z dominant Amsterdamu – A’DAM Tower, kde začal slavnostní galavečer. Během večera bylo uděleno dvacet ocenění HP Partner roku 2025 v různých kategoriích napříč produktovými segmenty a obchodními oblastmi a také byla udělena osobní ocenění jednotlivcům na základě hlasování HP partnerů a zaměstnanců.

Ocenění HP Partner roku 2025 – seznam vítězů

Největší český distributor HP

eD system

Největší slovenský distributor HP

ASBIS SK

Největší česko-slovenský retail nebo online partner HP

Alza.cz

Česko-slovenský retail nebo online partner HP s největším meziročním nárůstem

NAY

Největší český HW reseller HP

CSF

Největší slovenský HW reseller HP

Aricoma Systems

Český reseller HP s největším meziročním nárůstem HW

CSF

Slovenský reseller HP s největším meziročním nárůstem HW

Microcomp – Computer system

Největší česko-slovenský HP Poly partner

AV media Systems

Největší český reseller HP v prodeji spotřebního materiálu

PREMO

Největší slovenský reseller HP v prodeji spotřebního materiálu

P E R G A M O N

Největší česko-slovenský iMPS partner

SimplyUp Group

One HP partner – česko-slovenský komerční partner s nejširším portfoliem HP

Aricoma Systems

První česko-slovenský HP Amplify Impact 5 partner – 5 Star

Bechtle direct

Nejoceňovanější kontakt HP z řad českých distributorů

Martin Jozefák, eD system

Nejoceňovanější kontakt HP z řad slovenských distributorů

Luboš Sobota, ASBIS SK

Nejoceňovanější kontakt HP z řad českých komerčních partnerů

Petr Janata, Xanadu

Nejoceňovanější kontakt HP z řad slovenských komerčních partnerů

Branislav Králik, PERGAMON

Nejoceňovanější česko-slovenský kontakt HP z řad retailistů

Vojtěch Májek, Alza.cz

„Setkání v Amsterdamu spojilo technologie, inspiraci i lidské příběhy. Partneři měli možnost seznámit se s aktuálními novinkami HP, sdílet zkušenosti a posílit vzájemnou spolupráci. Vrcholem celého programu byl slavnostní galavečer s vyhlášením ocenění HP Partner roku 2025. HP děkuje všem zúčastněným za důvěru, partnerství a výsledky, které přispěly ke společnému růstu v roce 2025,“ říká k letošnímu slavnostnímu setkání s partnerskými firmami Kateřina Barbier.

HP Partner roku 2025Autor: HP

Zdroj: HP

