Útočníci posílají smlouvy ke kontrole, v e-mailech ale číhá malware

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

útoky hackerů, výstraha, phishing mail
Autor: Shutterstock
I v únoru se podle Esetu držel v čele statistiky kyberhrozeb pro operační systém Windows v Česku škodlivý kód CloudEyE. Hackeři si tentokrát dali záležet s podvodnou komunikací.

Pravidelná analýza detekčních dat společnosti Eset ukázala, že kyberútočníci v únoru manipulovali české uživatele a uživatelky nebezpečnými e-maily s žádostmi o kontrolu smluv či pracovních nabídek. Jednalo se však jen o zastírací strategii pro šíření škodlivého kódu CloudEyE. Jednou z jeho hlavních funkcí je stahovat do počítače další škodlivé kódy, což útočníkům pomáhá s jejich šířením.

V únoru zůstal v čele pravidelné statistiky pro Českou republiku škodlivý kód CloudEyE. Bezpečnostní experti v jeho případě zaznamenali nejsilnější útoky v období od 5. do 7. února. Spolu s tímto malwarem se v Česku objevily dále také škodlivé kódy Aotera a Formbook.

Kyberútoky v Česku sílí, nejzávažnější hrozby přicházejí ze zahraničí Přečtěte si také:

Minulý měsíc jsme mohli v našem regionu sledovat pokračující aktivitu malwaru CloudEyE, i když už se nejednalo o takový nárůst případů, jako tomu bylo v lednu. Podvodné e-maily, kterými útočníci tento škodlivý kód šíří, obsahovaly jako přílohu nebezpečný skript,“ vysvětluje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské výzkumné pobočce Esetu.

„V únoru byly tyto útoky připravené na míru českým uživatelům a uživatelkám – útočníci je ve zprávách vyzývali ke kontrole smluv nebo pracovních nabídek, za které škodlivé přílohy vydávali,“ doplňuje analytik.

Falešná naléhavost

V závěsu za malwarem CloudEyE se v únoru objevil škodlivý kód s názvem Aotera. Na české uživatele a uživatelky i v tomto případě cílila rozsáhlá phishingová kampaň, přičemž bezpečnostní experti zachytili nejsilnější útoky 11. února. Předmět škodlivého e-mailu byl „RE: REQUEST FOR QUOTATION – URGENT“. Příloha ukrývala právě zmíněný malware.

Aotera je škodlivý kód typu loader. Útočníci ho šíří jako samostatný spustitelný soubor a vydávají ho za relevantní přílohu v e-mailové zprávě. Jakmile oběť soubor spustí, malware Aotera v paměti rozbalí a aktivuje další schovaný škodlivý kód. Podle naší analýzy se v únoru tímto způsobem šířil například škodlivý kód SnakeStealer anebo infostealer Formbook,“ říká Jirkal.

Psaní rychlých zpráv české uživatele baví, zabezpečení aplikací už méně Přečtěte si také:

Dvojici výše zmíněných škodlivých kódů doplnil také infostealer Formbook. Výrazněji aktivní byl především ve druhé polovině února. V jeho případě se pak mohli uživatelé a uživatelky setkat s celou přehlídkou podvodných zpráv na různá témata. Většina e-mailů byla v angličtině, přestože je útočníci odesílali z Česka.

Podvodná komunikace je sice velmi často spjata se šířením škodlivého kódu v rámci operačního systému Windows, přesto byl únor v tomto ohledu výjimečný co do pestrosti smyšlených scénářů. V případě infostealeru Formbook se objevovaly nejrůznější náměty – faktury, pracovní smlouvy nebo informace o zásilkách. Zprávy přitom kladly velký důraz na naléhavé řešení situace. Právě naléhavost je jedním z ukazatelů phishingové komunikace,“ popisuje Jirkal.

AIT26

Nejčastější kybernetické hrozby pro operační systém Windows v České republice za únor 2026:

  1. PowerShell/CloudEyE trojan (15,87 %)
  2. Win64/Aotera trojan (9,77 %)
  3. Win32/Formbook trojan (8,35 %)
  4. BAT/Agent.SBM trojan (7,77 %)
  5. JS/Agent.RIB trojan (3,42 %)
  6. BAT/Agent.SCS trojan (2,82 %)
  7. Win64/Inoci trojan (2,58 %)
  8. MSIL/Spy.AgentTesla trojan (2,36 %)
  9. JS/Agent.TZJ trojan (2,27 %)
  10. VBS/Agent.TVK trojan (2,05 %)

Zdroj: Eset

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Netflix v Česku znovu zdražuje

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ