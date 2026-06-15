V Česku narůstají útoky malwarem první linie, pozor na škůdce ModiLoader

Z pravidelné analýzy škodlivých kódů od společnosti Eset vyplynulo, že v květnu opět meziměsíčně vzrostly případy malwaru CloudEyE. Tentokrát se objevil ve více než třetině všech detekcí škodlivého kódu pro operační systém Windows v České republice.
Nejednalo se ale o jediný škodlivý kód, který se na české uživatele a uživatelky zaměřil – květnová statistika upozornila také na rostoucí případy škodlivého kódu ModiLoader, jehož útoky na Česko nebývají tak časté. Tento obrat se pak bohužel potvrdil 11. června, kdy jej bezpečnostní experti z Esetu zachytili ve velkém útoku na tisíce počítačů.
Květen byl optikou zachycených případů malwaru CloudEyE opět měsícem, kdy vzrostl objem jeho útoků na české počítače. Jedná se o škodlivý kód typu loader, který lze pořídit na dark webu. Útočníci jej využívají k první fázi útoku, aby následně s jeho pomocí stáhli do napadeného zařízení hlavní škodlivý kód. Bezpečnostní experti velmi často pozorují, že touto hlavní zbraní jsou infostelaery, a často také ransomware.
Když infostealer a ransomware spojí síly
„Bohužel již několik měsíců pozorujeme nárůst případů takzvaného malwaru první linie. Jeho hlavním úkolem je být co nejméně nápadný a nevzbuzovat žádné podezření. Jakmile ale získá vstup do zařízení, začne dle požadavku útočníků stahovat další škodlivé kódy,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské výzkumné pobočce společnosti ESET.
„Známe dokonce případy, kdy spolu pak začnou v cílovém zařízení páchat škody infostealer a ransomware – útočníci nejdříve odcizí ze zařízení veškeré osobní údaje, včetně hesel, a následně zařízení zašifrují. Oběť v dalším kroku začnou vydírat a požadovat zaplacení výkupného,“ dodává Jirkal.
Malware CloudEyE se v Česku podle Esetu šíří především v podobě škodlivé přílohy v podvodných e-mailech. V květnu útočníci zvolili ke zmatení českých uživatelů a uživatelek přílohy s názvy „20260513–00821.js“ a „Oficiální DOKUMENČNÍ DOPIS DOC č. 0225_02 úterý, květen 2026 (07) doc.js“. Jak bezpečnostní experti připomínají, dlouhé názvy příloh útočníci volí záměrně, aby uživatelé nepojali podezření kvůli příponě souboru, která není pro klasický dokument obvyklá.
Hrozba pro malé i střední podniky
Již minulý měsíc bezpečnostní experti upozorňovali na downloadery, škodlivé kódy určené ke stahování závažnějšího typu malwaru. I v květnu malware CloudEyE doplnily. Jednalo se o downloader Agent.UIN, experti z ESETu však varují především před malwarem ModiLoader.
„Ačkoli ModiLoader není v našem regionu žádnou novinkou, útoky vidíme spíše ojediněle. V květnu se přitom na Českou republikou zaměřil s nebývalou silou a bylo tak zřejmé, že tentokrát to bude jiné. To se potvrdilo už 11. června, kdy jsme zachytili velký útok tohoto malwaru na malé a střední firmy v České republice,“ říká Jirkal.
Útočníci podle něj k první fázi zvolili phishingovou zprávu a k jejímu rozeslání zneužili kompromitované účty dvou firem, které působí v Česku. Po stažení kompromitované přílohy se spustil ModiLoader, a ten následně v zařízení spustil dobře známý infostealer Formbook, jehož hlavním cílem jsou data uživatelů, především hesla.
„O tom, že útok byl připravený přímo na Česko, svědčí i škodlivá příloha ukrývající tento malware, kterou útočníci pojmenovali Objednávka 392600784. Útok jsme zachytili na tisících počítačů v Česku a opět se tak potvrzuje, že ačkoli strategie s falešnými objednávkami není vůbec nová, stále funguje, a to až se znepokojivou úspěšností,“ dodává Jirkal.
Nejčastější kybernetické hrozby pro operační systém Windows v České republice za květen 2026:
- PowerShell/CloudEyE trojan (38,70 %)
- JS/Agent.UIN trojan (12,93 %)
- JS/TrojanDropper.ModiLoader trojan (4,98 %)
- JS/Agent.UQA trojan (3,98 %)
- JS/Agent.UNV trojan (3,96 %)
- JS/Agent.RIB trojan (2,70 %)
- Win64/Aotera Trojan (2,36 %)
- PowerShell/Starter trojan (2,04 %)
- Win64/Inoci trojan (2,01 %)
- MSIL/Spy.SnakeStealer trojan (1,96 %)
Zdroj: Eset