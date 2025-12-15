Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  V Česku se rozmáhají online nákupy z Číny, v ochraně dat a financí ztrácíme

V Česku se rozmáhají online nákupy z Číny, v ochraně dat a financí ztrácíme

Zuzana Peroutková Bičíková
15. 12. 2025
15. 12. 2025

muž nakupující online na Štědrý den pomocí smartphonu doma nebo v kanceláři. muž používající mobilní telefon v interiéru k zaplacení zboží na vánoční svátky. e-commerce, online nakupování z domova, vánoční koncept
Autor: Shutterstock
V otázkách zabezpečení čeští uživatelé a uživatelky své chování prakticky nemění, zjistil Eset. Na svých telefonech má nějaký bezpečnostní software polovina dotázaných a další desetina přiznává, že neví, zda má telefon tímto způsobem chráněný.

Společnost Eset ve spolupráci s agenturou Median zjistila, že čeští uživatelé v letošním roce rekordně nakupují online ze zahraničí. Poměrně zásadně oproti minulému roku vzrostla obliba online nákupů především ze zemí EU a Asie.

Co se dozvíte v článku
  1. Rekordní počet nákupů z Číny
  2. Zkušenosti s podvodnými weby
  3. Kontrolujete si bankovní výpisy?
  4. U webů dáme na doporučení
  5. Laxní přístup k heslům

Eset odhalil, že online prostřednictvím mobilního telefonu již nakupují téměř tři čtvrtiny respondentů (70 %). Počet lidí, kteří nakupují přes notebook a stolní počítač, opět meziročně klesl. Častěji mobilní telefon k online nákupům využívají ženy (75 %) a lidé ve věku 25–34 let (85 %).

Již několikátým rokem sleduje neúprosnou převahu chytrého mobilního telefonu jako jednoznačného vítěze mezi zařízeními, která využíváme k online nakupování. Bohužel však nemůžeme říct, že by si Češi dávali více záležet na jeho zabezpečení,“ říká Ondřej Novotný, kyberbezpečnostní analytik z pražské výzkumné pobočky Esetu.

Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
Rudolf Šída (Lenovo): Mám rád, když pracovní stanice píšou příběhy
Situace je tak podle něj prakticky stejná jako minulý rok – na svých telefonech má nějaký bezpečnostní software jen 57 % dotázaných a další desetina opět přiznává, že neví, zda ho má tímto způsobem chráněný,

Rekordní počet nákupů z Číny

Letošní analýza také potvrdila postupné změny v našich preferencích, které se týkají toho, odkud zboží pochází. Poměrně zásadně oproti minulému roku vzrostla obliba online nákupů ze zahraničí, a to především ze zemí EU (z 35 % na 39 %) a Asie (z 32 % na 37 %).

Na dotaz, zda lidé nakupují také na známých čínských internetových tržištích a e-shopech, jako je Temu, AliExpress a Shein, odpověděla více než polovina respondentů kladně (15 % zde nakupuje často, 38 % tržiště již několikrát využilo). Čínská online tržiště přitom častěji využívají ženy (42 %; muži 33 %).

Vývoj preferencí českých uživatelů a uživatelek může být nicméně do budoucna ovlivněn krokem EU, která má od příštího roku začít vybírat clo u všech balíčků dovezených mimo evropský trh.

Co se týká známých čínských platforem, tady se uživatelé nemusejí bát toho, že by z jejich strany neexistovala řádná ochrana plateb nebo možnost zboží reklamovat. Rizikem je však spíš kvalita zboží a nedostatečná ochrana poskytnutých osobních dat mimo evropské standardy,“ vysvětluje Ondřej Novotný.

Lidé si podle analytika to také uvědomují – desetina dotázaných na čínských internetových tržištích dle průzkumu nenakupuje, protože jim nepřijdou bezpečná. Zhruba pětina dotázaných uvedla, že důvodem, proč tam nenakoupit, je pro ně nekvalitní zboží.

Zkušenosti s podvodnými weby

Také neznámý český e-shop může být dle bezpečnostních expertů rizikový, a to v případě, pokud nemá doložitelnou historii svého fungování, neexistují pro něj uživatelské recenze nebo na jeho stránkách nemůžete přehledně vyhledat kontakty na sídlo společnosti a zákaznickou podporu.

S podvodem při nákupu v internetovém obchodu má podle svých slov zkušenost 18 % nakupujících na internetu, což je o 2 % více než v loňském roce. Třetina z nich podvod s nikým neřešila,“ vysvětluje Novotný.

Nejčastěji se v aktuální sezóně mohou lidé setkat s falešnými e-shopy s profesionálně vypadajícími stránkami, které jsou často kopiemi originálních webů. Standardně od nakupujících jen získají peníze, ale zboží nedodají.

Kontrolujete si bankovní výpisy?

Eset zjistil, že stejně jako v předchozích dvou letech je nejpreferovanějším způsobem placení online nákupů platba kartou, a to pro více než dvě třetiny dotázaných (68 %). Jako druhý nejoblíbenější způsob lidé uváděli také platby přes služby Google Pay a Apple Pay (47 %).

Zatímco platby přes tyto služby a platby převodem preferuje více lidí než v loňském roce, dlouhodobý pokles se i letos potvrdil u dobírky či plateb při osobním vyzvednutí. Podle odborníků lze za nejbezpečnější formu platby při online nakupování považovat jednorázovou virtuální kartu.

„Použití karty je časově omezené a v případě, kdy by se útočníci rozhodli údaje z karty zneužít, budou tyto údaje neplatné a nijak útočníky nepropojí s naším bankovním účtem. Dle průzkumu využívání virtuálních platebních karet mezi lidmi letos vzrostlo – jejich standardní formu využívá 28 % respondentů a stále více lidí využívá i jednorázové virtuální karty, letos již 20 %,“ říká Novotný.

Své bankovní výpisy během adventu a Vánoc vůbec nekontroluje více než každý desátý dotázaný (13 %). Častěji jsou to lidé ve věku od 18 do 44 let. Nejčastěji si lidé bankovní výpisy kontrolují jednou týdně (33 %) a téměř shodný počet lidí pak výpisy kontroluje denně (32 %).

U webů dáme na doporučení

Podobně jako v minulém roce jsou pro nás nedůležitějšími kritérii při výběru e-shopu důvěra v bezpečnost nákupu (63 %), dřívější dobrá zkušenost s nákupem (61 %) a podmínky nákupu jako možnosti dopravy, platby atd. (49 %), zjistil Eset.

Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
Pro 44 % dotázaných hraje roli také dobré hodnocení e-shopu v recenzích. Desetina z nás se na doporučení e-shopu zeptá generativní umělé inteligence. Ondřej Novotný ovšem upozorňuje, že mnoha dotázaným není jasné, jak úroveň bezpečnosti posoudit.

„Letos opět většinou uváděli, že dají na osobní dobrou zkušenost, 78 %, či na doporučení přátel a rodiny, 39 %. Při posuzování bezpečnosti se ohlížejí i na známost značky či dobré hodnocení v recenzích. Skutečné bezpečnostní prvky označila méně než čtvrtina dotázaných,“ vysvětluje analytik.

Právě ale známé značky se častěji stávají terčem podvodů. Útočníci dokážou vytvořit věrohodnou kopii známého e-shopu i s falešnými recenzemi na produkt nebo službu. Upozornit na kyberpodvod nás spíš může podivně znějící internetová adresa e-shopu,“ upřesňuje.

Laxní přístup k heslům

Silným a zatím nepřekonaným bezpečnostním prvkem v online světě podle odborníků nadále zůstává heslo. Jiné heslo pro každý e-shop používá pouze čtvrtina (27 %) dotázaných. Zodpovědnější jsou v tom věkové skupiny 45 a 55 let, ze kterých má pro každý e-shop jiné heslo 33 % respondentů.

Meziročně se v tomto ohledu Češi zatím příliš nelepší. Téměř třetina dotázaných používá do jednotlivých e-shopů stejné nebo podobné heslo, nejčastěji to uváděli respondenti ve věkové kategorii 34–44 let.

Pro získání přihlašovacích údajů dnes kyberútočníci udělají opravdu cokoli. Mají totiž na černém trhu velkou hodnotu. Jakmile používáte jedno heslo pro více účtů, tak v okamžiku, kdy tyto přihlašovací údaje útočník získá, má na více místech otevřené dveře,“ podotýká Ondřej Novotný.

„Automatizovaným dosazováním různých kombinací přihlašovacího jména a hesla může další přístup získat bez větší námahy a rychle. Tvorba silných unikátních hesel, jejich bezpečná správa ve specializovaných programech a využívání více faktorů při přihlášení je tak něco, co je v dnešním světě již nutnost,“ uzavírá odborník z Esetu.

Zdroj: Eset

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

