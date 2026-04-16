V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Autor: Depositphotos
Podle ČSÚ v Česku roste využívání mobilního internetu, online nákupů, bankovnictví i komunikace se státem. Přesto se prohlubují rozdíly mezi generacemi a v tempu technologických změn zůstávají nejzranitelnější skupinou senioři.

V Česku roste jak využívání chytrých telefonů, tak samotného internetu, zjistil Český statistický úřad (ČSÚ). Bez internetového připojení zůstávají ve větší míře již jen domácnosti seniorů. Češi v evropském srovnání častěji nakupují, používají internetové bankovnictví a stále více i komunikují online s veřejnou správou. Význam digitálních technologií, především umělé inteligence, narůstá i v podnicích.

Impulzem pro další rozšíření internetu se staly chytré telefony ve spojení s rychlou mobilní sítí. Za deset let vzrostl v Česku počet osob starších 16 let využívajících internet na svém telefonu z 3,2 milionu v roce 2015 na 7,2 milionů v roce 2025.

0:00/

Chybějící znalosti a ochota využívat možnosti, které nabízí digitální technologie, mohou prohlubovat rozdíly mezi lidmi. K těm, kteří jsou jejich nástupem nejvíce zasaženi, patří ti nejstarší. „Zatímco v mladší i střední generaci používá internet v mobilu téměř každý, a i ve věku 55 až 74 let jej v roce 2025 používalo 75 % osob, tak mezi seniory nad 75 let to byla jen čtvrtina,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nakoupit online? Jako jít pro rohlíky

Mezi lidmi ve věku 16 až 74 let používalo v Česku v roce 2025 internetové bankovnictví 85 % osob, oproti tomu průměr za země EU byl 70 %. Rovněž online nakupování je pro většinu lidí již součástí běžného života. V minulém roce tuto možnost využívalo 75 % osob. Jde o pátý nejvyšší podíl v rámci zemí EU.

Stále více lidí využívá i rozšířené nabídky online komunikace se státními orgány. V roce 2025 využilo v Česku při komunikaci s veřejnou správou státem uznávanou elektronickou identitu 32 % osob starších 16 let, ve věku 35 až 44 let to bylo 49 %.   

V roce 2025 byl v Česku výrazně vyšší podíl osob jak se základní, tak pokročilou úrovní digitálních dovedností, než byl průměr za země EU27. Mezi osobami ve věku 16 až 74 let dosáhlo alespoň základní úrovně digitálních dovedností v Česku 70 % osob, v zemích EU celkem to bylo 60 %.

Nadprůměrné jsou i české firmy

Dynamicky se rozvíjí i využívání nástrojů umělé inteligence, které v roce 2025 používala v Česku třetina osob ve věku 16 a více let. Jde o obdobný podíl jako byl celounijní průměr. Nejčastěji je používají mladí lidé ve věku 16 až 24 let (78 % osob), zatímco u seniorů nad 65 let to jsou pouze 4 %.

Podniků, kde využívaly v minulém roce umělou inteligenci, bylo 18 %. Jde o trojnásobný podíl oproti roku 2023. Nejčastěji tyto technologie ze zemí EU používaly v roce 2025 podniky v Dánsku (42 %), ve Finsku (38 %) a ve Švédsku (35 %).  

Ve firmách se digitalizace projevuje i zvyšující se rychlostí připojení k internetu, nárůstem počtu zaměstnanců s přístupem k internetu nebo využíváním placených cloudových služeb. Digitální technologie využívají častěji velké podniky s 250 a více zaměstnanci. V roce 2025 používalo v Česku některou z technologií umělé inteligence 54 % a placená cloudová řešení 86 % velkých firem, tedy více než v průměru zemí EU.

Zdroj: ČSÚ

