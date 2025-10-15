Channeltrends  »  Novinky  »  Velká anketa Channeltrends: Co aktuálně hýbe světem digital signage

Velká anketa Channeltrends: Co aktuálně hýbe světem digital signage

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Technologie systémů strojového učení, přesná biometrická technologie rozpoznávání obličeje a koncept umělé inteligence. Zaměstnanci se přihlašují v kanceláři pomocí digitálního displeje s funkcí rozpoznávání obličeje.
Autor: Shutterstock
Segment digital signage zahrnující pestrou škálu dotykových i nedotykových displejů má rozhodně co nabídnout. Channeltrends vám exkluzivně přináší pohled na trh zástupců hlavních vendorů na českém trhu.

Digitální zobrazovací panely mají širokou škálu uplatnění a jako takové nabízejí zajímavé příležitosti pro výrobce i prodejce. Narazit na ně můžete v maloobchodu, na dopravních uzlech, ve firmách či institucích, v pohostinství či v čekárnách. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Digitální zobrazovací zařízení nabízejí různé funkce pro různá využití, samotný hardware se však neobejde bez služeb, říkají zástupci vendorů oslovených magazínem Channeltrends ve velké anketě o digital signage.

Ta vyšla v podzimním tištěném vydání a redakce vám nyní přináší odpovědi oslovených expertů z tuzemské IT distribuce. Každý týden se můžete těšit na nový díl.

Channeltrends Awards

Co se v rozhovorech dozvíte?

  • Jaké jsou aktuální příležitosti v digital signage na lokálním trhu
  • Kde všude digitální zobrazovací zařízení najdou využití
  • Zajímavé use cases z poslední doby
  • Možnosti služeb navázaných na dodávky displejů
  • Technologické novinky v displejích

Sledujte seriál Zaostřeno, kde se ptáme odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

 

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Zdroj: Channeltrends

Seriál: Zaostřeno:
Přečtěte si všechny díly seriálu Zaostřeno: nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Google spouští Režim AI v Česku

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky