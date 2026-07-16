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Velká anketa Channeltrends: Nábor talentů do IT vyžaduje pečlivou práci

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
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Koncept pracovního pohovoru HR Manager vede pohovory s kandidátem na volné místo. Hon na hlavu a nábor. Zaměstnanec společnosti. Obchodní jednání a konverzace. Vektorová ilustrace.
Autor: Shutterstock
Nedostatek IT odborníků nutí firmy přehodnocovat nábor i práci s lidmi. Z ankety Channeltrends mezi tuzemskými zástupci IT firem vyplynulo, že úspěch dnes stojí na kombinaci aktivního vyhledávání talentů, systematického interního rozvoje a férové, flexibilní firemní kultury.

Zástupci firem se shodují, že tradiční inzerce už nestačí. IT talenty dnes nejčastěji přicházejí přes LinkedIn, přímé oslovení a interní doporučení, které u některých rolí tvoří až třetinu náboru. Stále větší roli hraje dlouhodobé budování vztahů s kandidáty, práce s talentovou databází a spolupráce s univerzitami či studentskými komunitami. U seniorních pozic se firmy vzdávají představy „hotového“ kandidáta a více sází na potenciál a ochotu růst.

Nedostatek specialistů pak posouvá firmy k modelu „build vs. buy“. Oslovené společnosti investují do technických akademií, certifikací, mentoringu, cross‑funkčních rotací i individuálních rozvojových plánů. Interní mobilita je často preferovaná před externím náborem – zaměstnanci znají prostředí, procesy a rychleji přebírají odpovědnost. Rozvoj je systematický, dobrovolný a často podporovaný i dotačními programy či firemními vzdělávacími platformami.

Co se v rozhovorech dozvíte?

  • Kde dnes firmy nejčastěji hledají IT talenty a jak se mění náborové strategie s rostoucím nedostatkem odborníků
  • Jak firmy rozvíjejí vlastní zaměstnance, aby snížily závislost na externím náboru
  • Jaká jsou  hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT
  • Jak firmy podporují rozvoj mladých talentů a juniorů

Z ankety Channeltrends rovněž vyplynulo, že plat už není hlavním rozhodovacím faktorem. IT profesionálové hledají flexibilitu, hybridní režim, moderní technologie, smysluplnou práci a stabilní prostředí. Důležitá je rychlá a transparentní komunikace, kvalitní leadership a psychologické bezpečí. Kandidáti chtějí vědět, co se v roli skutečně naučí, jaké technologie budou používat a zda firma nabízí férovou kulturu, kde mohou být sami sebou.

Firmy se shodují, že bez práce s juniory nebude možné dlouhodobě řešit nedostatek odborníků. Fungují trainee programy, stáže, talentové akademie, shadowing i strukturovaný onboarding s mentorem. Klíčová je učební agilita, motivace a schopnost převzít odpovědnost – zkušenosti lze doplnit. Investice do juniorů se vrací v podobě loajálních lidí, kteří dokonale znají prostředí i technologie firmy.

Co se ovšem nemění, je fakt, že jedním z nejsilnějších lákadel je náplň práce. Kandidáty přitahují inovace, AI projekty, možnost ovlivňovat výsledky a vidět reálný dopad své práce. Firmy proto zdůrazňují moderní digitální prostředí, přístup k novým technologiím a příležitosti zapojit se do projektů napříč týmy. U menších firem hraje roli i široký záběr práce a možnost rychle se realizovat.

To a mnohem víc vyplynulo z odpovědí expertů, které magazín Channeltrends oslovil ve velké anketě zaměřené na hledání talentů v IT. Ta vyšla v červnovém tištěném vydání a redakce vám nyní přináší kompletní komentáře zástupců tuzemského IT. Každý týden se můžete těšit na nový díl.

Respondenti

  • Alice Jiřímská, HR manager (Asbis CZ)
  • Lenka Petrušková, HR director (eD system)
  • Martina Leisch, marketing manager CZ/SK (Lenovo)
  • Andrea Bělková, personální ředitelka (Microsoft CZ/SK)
  • Zuzana Kršková, IT recruitment manager (Soitron)
  • Jitka Adámková, ředitelka pro oblast lidských zdrojů, práva a etiky (T-Mobile CZ/SK)
  • Martin Bratičák, regionální ředitel pro CEE (Zyxel Networks)

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Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

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Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

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