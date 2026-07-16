Velká anketa Channeltrends: Nábor talentů do IT vyžaduje pečlivou práci

Zástupci firem se shodují, že tradiční inzerce už nestačí. IT talenty dnes nejčastěji přicházejí přes LinkedIn, přímé oslovení a interní doporučení, které u některých rolí tvoří až třetinu náboru. Stále větší roli hraje dlouhodobé budování vztahů s kandidáty, práce s talentovou databází a spolupráce s univerzitami či studentskými komunitami. U seniorních pozic se firmy vzdávají představy „hotového“ kandidáta a více sází na potenciál a ochotu růst.
Nedostatek specialistů pak posouvá firmy k modelu „build vs. buy“. Oslovené společnosti investují do technických akademií, certifikací, mentoringu, cross‑funkčních rotací i individuálních rozvojových plánů. Interní mobilita je často preferovaná před externím náborem – zaměstnanci znají prostředí, procesy a rychleji přebírají odpovědnost. Rozvoj je systematický, dobrovolný a často podporovaný i dotačními programy či firemními vzdělávacími platformami.
Co se v rozhovorech dozvíte?
- Kde dnes firmy nejčastěji hledají IT talenty a jak se mění náborové strategie s rostoucím nedostatkem odborníků
- Jak firmy rozvíjejí vlastní zaměstnance, aby snížily závislost na externím náboru
- Jaká jsou hlavní očekávání kandidátů při hledání práce v IT
- Jak firmy podporují rozvoj mladých talentů a juniorů
Z ankety Channeltrends rovněž vyplynulo, že plat už není hlavním rozhodovacím faktorem. IT profesionálové hledají flexibilitu, hybridní režim, moderní technologie, smysluplnou práci a stabilní prostředí. Důležitá je rychlá a transparentní komunikace, kvalitní leadership a psychologické bezpečí. Kandidáti chtějí vědět, co se v roli skutečně naučí, jaké technologie budou používat a zda firma nabízí férovou kulturu, kde mohou být sami sebou.
Firmy se shodují, že bez práce s juniory nebude možné dlouhodobě řešit nedostatek odborníků. Fungují trainee programy, stáže, talentové akademie, shadowing i strukturovaný onboarding s mentorem. Klíčová je učební agilita, motivace a schopnost převzít odpovědnost – zkušenosti lze doplnit. Investice do juniorů se vrací v podobě loajálních lidí, kteří dokonale znají prostředí i technologie firmy.
Co se ovšem nemění, je fakt, že jedním z nejsilnějších lákadel je náplň práce. Kandidáty přitahují inovace, AI projekty, možnost ovlivňovat výsledky a vidět reálný dopad své práce. Firmy proto zdůrazňují moderní digitální prostředí, přístup k novým technologiím a příležitosti zapojit se do projektů napříč týmy. U menších firem hraje roli i široký záběr práce a možnost rychle se realizovat.
To a mnohem víc vyplynulo z odpovědí expertů, které magazín Channeltrends oslovil ve velké anketě zaměřené na hledání talentů v IT. Ta vyšla v červnovém tištěném vydání a redakce vám nyní přináší kompletní komentáře zástupců tuzemského IT. Každý týden se můžete těšit na nový díl.
Respondenti
- Alice Jiřímská, HR manager (Asbis CZ)
- Lenka Petrušková, HR director (eD system)
- Martina Leisch, marketing manager CZ/SK (Lenovo)
- Andrea Bělková, personální ředitelka (Microsoft CZ/SK)
- Zuzana Kršková, IT recruitment manager (Soitron)
- Jitka Adámková, ředitelka pro oblast lidských zdrojů, práva a etiky (T-Mobile CZ/SK)
- Martin Bratičák, regionální ředitel pro CEE (Zyxel Networks)
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