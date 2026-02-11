Channeltrends  »  Novinky  »  Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

redakce
Včera
Serverová místnost s moderním vybavením je páteří ukládání a zpracování dat. Zajišťuje bezproblémový provoz a zavedla důkladná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Autor: Shutterstock
Storage už dávno není jen úložiště, výrobci budují ucelená řešení pro ukládání a ochranu dat. Do všech oblastí správy a ukládání dat navíc vstupuje AI, osvědčený partner je tak důležitější než kdy dřív, říkají v exkluzivní anketě Channeltrends zástupci vendorů.

Storage přestává být jen pasivním úložištěm dat a stále více se mění v inteligentní platformu, na které stojí chod moderního IT. Firmy dnes řeší nejen kapacitu, ale především dostupnost, bezpečnost, ochranu před kybernetickými hrozbami a schopnost pracovat s daty v hybridním prostředí. 

Do správy úložišť zároveň výrazně promlouvá umělá inteligence a automatizace, které mají zjednodušit provoz a snížit rizika. Jedním z nejvýraznějších posunů je nástup modelů storage as a service a předplatného, jež zásadně mění obchodní dynamiku – místo jednorázových projektů přinášejí opakované a lépe predikovatelné příjmyPrávě tyto trendy se silně promítají i do nabídky výrobců a do příležitostí, které se otevírají partnerům a resellerům. 

Co se v rozhovorech dozvíte?

  • Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“
  • Kde se nacházejí největší příležitosti v službách navazujících na hardware
  • Jak vendoři vnímají konkurenční tlak OEM storage řešení
  • Jak moc je pro výrobce prioritou posílení automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace
  • Které konkrétní funkce změní hru v blízké budoucnosti

Za klíčové „game changery“ pro následující dva až tři roky považují respondenti především jednotnou správu hybridních a multicloudových prostředí, nativní ochranu moderních aplikací, AI detekci hrozeb a rozvoj edge a privátní AI přímo na úložištích. 

Tyto funkce mají resellerům umožnit přechod od prodeje infrastruktury k poskytování komplexních služeb. Storage se tak definitivně posouvá z role technického zázemí do pozice strategického prvku, na kterém firmy stavějí svou digitální odolnost i další rozvoj.

To a mnohem víc vyplynulo z odpovědí zástupců vendorů, které magazín Channeltrends oslovil ve velké anketě zaměřené na storage.

Ta vyšla v listopadovém tištěném vydání a redakce vám nyní přináší odpovědi oslovených expertů z tuzemského IT. Každý týden se můžete těšit na nový díl.

Respondenti

