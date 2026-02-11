Velká anketa Channeltrends: Storage může nabídnout víc než ukládání dat

Storage přestává být jen pasivním úložištěm dat a stále více se mění v inteligentní platformu, na které stojí chod moderního IT. Firmy dnes řeší nejen kapacitu, ale především dostupnost, bezpečnost, ochranu před kybernetickými hrozbami a schopnost pracovat s daty v hybridním prostředí.
Do správy úložišť zároveň výrazně promlouvá umělá inteligence a automatizace, které mají zjednodušit provoz a snížit rizika. Jedním z nejvýraznějších posunů je nástup modelů storage as a service a předplatného, jež zásadně mění obchodní dynamiku – místo jednorázových projektů přinášejí opakované a lépe predikovatelné příjmy. Právě tyto trendy se silně promítají i do nabídky výrobců a do příležitostí, které se otevírají partnerům a resellerům.
Co se v rozhovorech dozvíte?
- Jaké příležitosti pro resellery přinášejí modely „storage as a service“
- Kde se nacházejí největší příležitosti v službách navazujících na hardware
- Jak vendoři vnímají konkurenční tlak OEM storage řešení
- Jak moc je pro výrobce prioritou posílení automatizace, prediktivní analýzy a AI optimalizace
- Které konkrétní funkce změní hru v blízké budoucnosti
Za klíčové „game changery“ pro následující dva až tři roky považují respondenti především jednotnou správu hybridních a multicloudových prostředí, nativní ochranu moderních aplikací, AI detekci hrozeb a rozvoj edge a privátní AI přímo na úložištích.
Tyto funkce mají resellerům umožnit přechod od prodeje infrastruktury k poskytování komplexních služeb. Storage se tak definitivně posouvá z role technického zázemí do pozice strategického prvku, na kterém firmy stavějí svou digitální odolnost i další rozvoj.
To a mnohem víc vyplynulo z odpovědí zástupců vendorů, které magazín Channeltrends oslovil ve velké anketě zaměřené na storage.
Ta vyšla v listopadovém tištěném vydání a redakce vám nyní přináší odpovědi oslovených expertů z tuzemského IT. Každý týden se můžete těšit na nový díl.
Respondenti
- Milan Hrabovský, regional channel sales manager (Dell Technologies)
- Pavel Strašlipka, sales manager compute & storage, leader of the presales team (HPE)
- Jan Jiskra, sales manager – data storage (Lenovo)
- Václav Štajner, country manager CZ&SK (QNAP)
- Lukáš Čermák, account manager Czech & Slovak Republic (Synology)
