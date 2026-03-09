Velká trojka spojuje síly. Red Hat, Nvidia a Palo Alto pracují na bezpečné AI

Společnosti Red Hat, Nvidia a Palo Alto Networks na veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně oznámily, že uzavřely strategické partnerství v oblasti síťových operací řízených umělou inteligencí.
V rámci spolupráce budou dodávat optimalizovanou architekturu od základu navrženou pro AI. Společně budují dva architektonické pilíře založené na bezpečnostních řešeních Palo Alto Networks provozovaných na platformách Red Hat OpenShift a Red Hat OpenShift AI, které využívají infrastrukturu a technologie Nvidia AI.
„Red Hat, Nvidia a Palo Alto Networks společně usilují o dodání integrované platformy pro telekomunikace postavené na AI, kde jsou nativně cloudový software, akcelerované výpočty a bezpečnostní architektura s nulovou důvěrou navrženy tak, aby fungovaly jako jeden systém,“ uvedl Gurpreet Singh, principal product manager v Red Hatu.
To podle Singha umožňuje poskytovatelům služeb překonat sítě orientované na hardware a vybudovat základ pro škálovatelné operace řízené AI, nové služby a budoucí sítě éry 6G.
Integrovaný základ s důrazem na bezpečnost pro AI poskytovatele služeb
Poskytovatelé služeb nativně využívající AI vyžadují architekturu, která umožní provozní nasazení AI přímo jako součást sítě v centralizovaných datových centrech, okrajových prostředích i v síťových lokalitách.
Jádrem této architektury jsou řešení Red Hat OpenShift a Red Hat OpenShift AI, která slouží jako společná nativně cloudová platforma pro telekomunikace využívající AI. Tato řešení poskytují konzistentní podnikovou platformu Kubernetes pro nasazení, správu a řízení síťových funkcí i úloh AI napříč jádrem a okrajovými i vzdálenými prostředími.
Tato provozní konzistence umožňuje poskytovatelům služeb zavádět schopnosti podporované AI, aniž by fragmentovali provoz nebo vytvářeli izolovaná prostředí. Úlohy AI jsou podporovány výpočetními systémy Nvidia nasazenými napříč sítí.
Servery Nvidia RTX PRO poskytují vysoce výkonnou a energeticky úspornou akceleraci AI pro úlohy AI provozované v datových centrech i na okrajích sítí, zatímco rodina akcelerovaných serverů NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC) dodává inteligentní funkce řízené AI pro RAN a okraje sítě. Tyto platformy společně dodávají výkon a efektivitu potřebnou pro inferenci v reálném čase, provozní analytiku a síťové služby s podporou AI.
Kombinace Prisma AIRS s OpenShift a Nvidia BlueField umožňuje výkonnou synergii centralizovaného a distribuovaného vynucování bezpečnosti, přičemž využívá hardwarové přesnosti řízení Nvidia DOCA, a je specificky optimalizovaná pro náročné telekomunikační AI úlohy. Tato kombinace je akcelerována pomocí Nvidia ConnectX pro detekci hrozeb a vynucování zásad v reálném čase.
Díky provozování na infrastrukturní vrstvě je bezpečnost aplikována konzistentně napříč jádrem i okrajovými a síťovými prostředími, aniž by byl ohrožen výkon nebo zvýšena latence.
Zdroj: Red Hat