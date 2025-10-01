Velké firmy mají manko s AI, do obchodního procesu ji nasadila jen třetina

Společnost Pipedrive ve své zprávě State of Sales and Marketing 2025 uvádí, že nasadit umělou inteligenci do obchodního procesu zvládlo zatím jen 30 % velkých firem. Kupodivu nejlépe jsou na tom aktuálně střední podniky a firmy do deseti zaměstnanců.
Místo na práci s daty používají tři čtvrtiny obchodníků AI na e-maily a další komunikaci. Tím se připravují o značný potenciál a možnosti plynoucí z data-driven přístupu – od analýzy vzorců přes prediktivní analýzu po vytváření prognóz.
„Zdá se, že umělá inteligence je všudypřítomná a všichni ji už používají. Data ale ukazují odlišnou skutečnost. O AI sice všichni mluví, její nasazení je ovšem napříč různě velkými firmami nerovnoměrné,“ popisuje Viktoria Ruubel, CPO ve společnosti Pipedrive.
Ruubel vysvětluje, že zejména největší podniky musejí překonat znatelné překážky, jako jsou zastaralé systémy, složité interní procesy a přísnější požadavky úřadů. To všechno implementaci AI často zpomaluje.
„Malé a střední podniky jsou naopak většinou agilnější. Mají jednodušší strukturu a rozhodují se rychleji, což je při experimentování s AI a jejím zapojením do procesů jasná výhoda,“ doplňuje.
Střední firmy o krok napřed
Průzkum Pipedrive dále ukázal, že nejvíc AI do obchodních procesů nasazují podniky střední velikosti se 101–250 zaměstnanci. Umělou inteligenci v této oblasti zavedlo už 44 % z nich.
Hned za nimi jsou pak „mikrofirmy“ do deseti zaměstnanců, z nichž pro obchod využívá AI 40 %. Firmy o 11–100 zaměstnancích ji zavedly ve 35 %. Velké podniky s více než 250 zaměstnanci jsou na tom nejhůř, AI v obchodním procesu využívá jen slabá třetina z nich (30 %).
Menšinové využívání AI platí i na úrovni jednotlivých obchodních specialistů. Do své práce ji zařadilo zatím 37 % z nich, 47 % teprve plánuje, že ji v blízké budoucnosti začne používat. 17 % však AI nepoužívá a ani s ní nehodlá začínat.
Radši sumarizuj, než analyzuj
Většina firem, které implementovaly AI do obchodních procesů, ji podle analýzy využívá především pro úkoly spojené s komunikací, jako je psaní e-mailů (74 %), sumarizace obsahu (56 %) a tvorba obchodních materiálů (46 %).
Naopak sotva každý čtvrtý (23 %) respondent využívá AI pro úkoly zaměřené na práci s daty, tj. například analýzu prodejních vzorců nebo klientských informací. Na prognózování pak AI využívá pouze desetina dotázaných obchodníků, marketérů a founderů/CEO.
Analýza Pipedrive dále ukázala, kolik času mohou obchodníci a marketéři s využitím AI ušetřit – 67 % odhaduje týdenní časovou úsporu na 2–5 hodin. Sedmině (14 %) ušetří umělá inteligence až 10 hodin za týden a 8 % obchodních a marketingových profesionálů i více než 10 hodin. Při osmihodinové pracovní době je to více než den navíc.
Zdroj: Pipedrive