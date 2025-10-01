Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Velké firmy mají manko s AI, do obchodního procesu ji nasadila jen třetina

Velké firmy mají manko s AI, do obchodního procesu ji nasadila jen třetina

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Umělou inteligenci firmy častěji pouštějí do komunikace než do práce s daty, zjistila analýza společnosti Pipedrive.

Společnost Pipedrive ve své zprávě State of Sales and Marketing 2025 uvádí, že nasadit umělou inteligenci do obchodního procesu zvládlo zatím jen 30 % velkých firem. Kupodivu nejlépe jsou na tom aktuálně střední podniky a firmy do deseti zaměstnanců.

Místo na práci s daty používají tři čtvrtiny obchodníků AI na e-maily a další komunikaci. Tím se připravují o značný potenciál a možnosti plynoucí z data-driven přístupu – od analýzy vzorců přes prediktivní analýzu po vytváření prognóz.

„Zdá se, že umělá inteligence je všudypřítomná a všichni ji už používají. Data ale ukazují odlišnou skutečnost. O AI sice všichni mluví, její nasazení je ovšem napříč různě velkými firmami nerovnoměrné,“ popisuje Viktoria Ruubel, CPO ve společnosti Pipedrive.

Ruubel vysvětluje, že zejména největší podniky musejí překonat znatelné překážky, jako jsou zastaralé systémy, složité interní procesy a přísnější požadavky úřadů. To všechno implementaci AI často zpomaluje.

„Malé a střední podniky jsou naopak většinou agilnější. Mají jednodušší strukturu a rozhodují se rychleji, což je při experimentování s AI a jejím zapojením do procesů jasná výhoda,“ doplňuje.

Střední firmy o krok napřed

Průzkum Pipedrive dále ukázal, že nejvíc AI do obchodních procesů nasazují podniky střední velikosti se 101–250 zaměstnanci. Umělou inteligenci v této oblasti zavedlo už 44 % z nich.

Hned za nimi jsou pak „mikrofirmy“ do deseti zaměstnanců, z nichž pro obchod využívá AI 40 %. Firmy o 11–100 zaměstnancích ji zavedly ve 35 %. Velké podniky s více než 250 zaměstnanci jsou na tom nejhůř, AI v obchodním procesu využívá jen slabá třetina z nich (30 %).

Menšinové využívání AI platí i na úrovni jednotlivých obchodních specialistů. Do své práce ji zařadilo zatím 37 % z nich, 47 % teprve plánuje, že ji v blízké budoucnosti začne používat. 17 % však AI nepoužívá a ani s ní nehodlá začínat.

Radši sumarizuj, než analyzuj

Většina firem, které implementovaly AI do obchodních procesů, ji podle analýzy využívá především pro úkoly spojené s komunikací, jako je psaní e-mailů (74 %), sumarizace obsahu (56 %) a tvorba obchodních materiálů (46 %).

Naopak sotva každý čtvrtý (23 %) respondent využívá AI pro úkoly zaměřené na práci s daty, tj. například analýzu prodejních vzorců nebo klientských informací. Na prognózování pak AI využívá pouze desetina dotázaných obchodníků, marketérů a founderů/CEO.

Cyber25

Analýza Pipedrive dále ukázala, kolik času mohou obchodníci a marketéři s využitím AI ušetřit – 67 % odhaduje týdenní časovou úsporu na 2–5 hodin. Sedmině (14 %) ušetří umělá inteligence až 10 hodin za týden a 8 % obchodních a marketingových profesionálů i více než 10 hodin. Při osmihodinové pracovní době je to více než den navíc.

Zdroj: Pipedrive

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně
IDC: Chytré vysavače jsou nové terno, prodeje rostou dvouciferně
Webcast: HP WXP – Moderní podpora pro hybridní dobu
Webcast: HP WXP – Moderní podpora pro hybridní dobu
AI je klíčová pro budoucnost, myslí si tři ze čtyř partnerů TD Synnex
AI je klíčová pro budoucnost, myslí si tři ze čtyř partnerů TD Synnex
Kyberútoků na české společnosti je čím dál víc, rostou útoky v zemědělství
Kyberútoků na české společnosti je čím dál víc, rostou útoky v zemědělství
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ