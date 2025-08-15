Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Společnost Datart uvádí, že zhruba 66 % Čechů má zkušenost s online nákupem elektroniky a IT techniky. Podle odborníků se však mění způsob, jakým lidé k online nákupům přistupují. Zatímco dříve dominoval počítač, dnes více než polovina objednávek probíhá přes mobilní telefony, často přímo v aplikacích konkrétních prodejců.
Nadále si však důležitost drží i kamenné prodejny. Zákazníkům totiž nabízejí možnost osobního kontaktu, odborného poradenství či příležitost si zboží vyzkoušet. Právě přímá interakce přispívá k budování důvěry mezi zákazníkem a prodejcem.
Mobil v ruce místo myši a klávesnice
Z průzkumu Datartu provedeného na začátku roku 2025 vyplynulo, že přibližně polovina online nákupů je realizována prostřednictvím mobilního telefonu, který se tak stal nejen nástrojem pro vyhledávání produktů, ale stále častěji i prostředkem samotného nákupu.
Jasným trendem jsou pak mobilní aplikace konkrétních prodejců, které využívá více než třetina (36 %) spotřebitelů. Nejvíce oblíbené jsou mezi lidmi ve věku 35–44 let, zejména z větších měst a s vyššími příjmy. Tato tendence je ještě markantnější u mladší generace.
Proč lidé dávají přednost appkám?
Datart vysvětluje, že mobilní aplikace zjednodušují nákupní proces a doprovázejí zákazníka ve všech fázích jeho rozhodování. Umožňují rychlý nákup, pohodlný přístup k informacím o produktech, snadné sledování objednávek a poskytují možnost pro personalizované nabídky přesně podle potřeb jednotlivých uživatelů.
„Zákazníci si zvykli řešit nákupy rychle a odkudkoliv – třeba po cestě z práce nebo z gauče večer doma. Mobilní aplikace se pro ně stává pohodlnější cestou, jak nakoupit či zjistit informace,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí Datartu.
Do fyzické prodejny pro radu
Význam kamenných prodejen se tak posouvá. Pro spotřebitele podle Datartu představují především místo, kde mohou využít odborné poradenství, servisní a podpůrné služby, osobně si prohlédnout či vyzkoušet zboží, konzultovat s odborníky nebo vyzvednout objednávky z e-shopů.
„Spotřebitelé dnes stále častěji kombinují pohodlí nákupů na internetu s jistotou a důvěrou, kterou jim poskytuje osobní kontakt v kamenných prodejnách. Proto úspěšní prodejci efektivně propojují online svět s tím fyzickým,“ shrnuje Petra Psotková.
Zdroj: Datart
Nové články do mailu
Chcete mít každý týden přehled o informacích pro resellery, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanále IT a CE? Objednejte si náš mailový servis. Objednat si lze i newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze serverů vydavatelství Internet Info.