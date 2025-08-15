Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Mobilní platby. Ženské ruce (zaostřené) používající smartphone a (rozmazanou) kreditní kartu s notebookem pro online nakupování, mobilní bankovnictví.
Autor: Shutterstock
Více než třetina českých spotřebitelů nakupuje přes mobilní aplikace konkrétních prodejců, preferují je lidé ve věku 35–44 let, zejména z větších měst a s vyššími příjmy, zjistil Datart.

Společnost Datart uvádí, že zhruba 66 % Čechů má zkušenost s online nákupem elektroniky a IT techniky. Podle odborníků se však mění způsob, jakým lidé k online nákupům přistupují. Zatímco dříve dominoval počítač, dnes více než polovina objednávek probíhá přes mobilní telefony, často přímo v aplikacích konkrétních prodejců.

Nadále si však důležitost drží i kamenné prodejny. Zákazníkům totiž nabízejí možnost osobního kontaktu, odborného poradenství či příležitost si zboží vyzkoušet. Právě přímá interakce přispívá k budování důvěry mezi zákazníkem a prodejcem.

Mobil v ruce místo myši a klávesnice

Z průzkumu Datartu provedeného na začátku roku 2025 vyplynulo, že přibližně polovina online nákupů je realizována prostřednictvím mobilního telefonu, který se tak stal nejen nástrojem pro vyhledávání produktů, ale stále častěji i prostředkem samotného nákupu.

Jasným trendem jsou pak mobilní aplikace konkrétních prodejců, které využívá více než třetina (36 %) spotřebitelů. Nejvíce oblíbené jsou mezi lidmi ve věku 35–44 let, zejména z větších měst a s vyššími příjmy. Tato tendence je ještě markantnější u mladší generace.

Proč lidé dávají přednost appkám?

Datart vysvětluje, že mobilní aplikace zjednodušují nákupní proces a doprovázejí zákazníka ve všech fázích jeho rozhodování. Umožňují rychlý nákup, pohodlný přístup k informacím o produktech, snadné sledování objednávek a poskytují možnost pro personalizované nabídky přesně podle potřeb jednotlivých uživatelů.

Zákazníci si zvykli řešit nákupy rychle a odkudkoliv – třeba po cestě z práce nebo z gauče večer doma. Mobilní aplikace se pro ně stává pohodlnější cestou, jak nakoupit či zjistit informace,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí Datartu.

Do fyzické prodejny pro radu

Význam kamenných prodejen se tak posouvá. Pro spotřebitele podle Datartu představují především místo, kde mohou využít odborné poradenství, servisní a podpůrné služby, osobně si prohlédnout či vyzkoušet zboží, konzultovat s odborníky nebo vyzvednout objednávky z e-shopů.

Channeltrends letní speciál

Spotřebitelé dnes stále častěji kombinují pohodlí nákupů na internetu s jistotou a důvěrou, kterou jim poskytuje osobní kontakt v kamenných prodejnách. Proto úspěšní prodejci efektivně propojují online svět s tím fyzickým,“ shrnuje Petra Psotková.

Zdroj: Datart

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

