Věštba se naplňuje, Oracle náhle propustil tisícovky lidí po celém světě

Americká technologická společnost Oracle zahájila rozsáhlé propouštění, které podle dostupných informací zasáhne tisíce zaměstnanců po celém světě. Krok přichází v době, kdy firma masivně investuje do infrastruktury pro umělou inteligenci a restrukturalizuje své provozy.
Podle agentury Reuters Oracle oznámil, že k 1. červnu propustí 491 zaměstnanců pracujících na dálku v americkém státě Washington a v kancelářích v kanadském Seattlu. Informace vyplývá z dokumentů podaných podle zákona WARN Act, který vyžaduje oznámení hromadného propouštění minimálně 60 dní předem.
Významné škrty na sociálních sítích hlásí i zaměstnanci napříč týmy. Například server BBC cituje řadu zaměstnanců, kteří na LinkedInu a dalších platformách popisují propouštění napříč technickými i manažerskými pozicemi. Podle jednoho z pracovníků, který pro BBC hovořil anonymně, se počet aktivních uživatelů interního Slacku propadl tak výrazně, že odhaduje až 10 000 propuštěných.
Oracle přitom podle jeho manažerů nepropouštěl podle výkonnosti. Seniorní manažer Michael Shepherd uvedl, že výpověď dostali seniorní inženýři, architekti, programoví manažeři i techničtí specialisté. Oracle se k těmto tvrzením odmítl vyjádřit.
Restrukturalizace za více než dvě miliardy dolarů
Oracle v březnovém podání americké Komisi pro cenné papíry uvedl, že očekává náklady spojené s restrukturalizací ve fiskálním roce 2026 až 2,1 miliardy dolarů, přičemž většinu tvoří odstupné a související výdaje. Firma měla v květnu 2025 přibližně 162 000 zaměstnanců po celém světě.
Propouštění přichází v době, kdy Oracle výrazně navyšuje investice do infrastruktury pro umělou inteligenci. Podle BBC plánuje společnost letos investovat minimálně 50 miliard dolarů do datových center a zároveň si zajistila dalších 50 miliard dolarů dluhu na další expanzi. Oracle také spolupracuje s OpenAI, SoftBank a dalšími partnery v rámci projektu Stargate, jehož cílem je vybudovat datová centra v hodnotě 500 miliard dolarů.
Vedení Oracle dlouhodobě tvrdí, že interní využití AI umožňuje vyšší efektivitu a menší potřebu lidské práce. Podobné argumenty v posledních měsících zaznívají i od dalších technologických lídrů, například Marka Zuckerberga (Meta) či Jacka Dorseyho (Block). BBC však upozorňuje, že masové propouštění v technologickém sektoru probíhá již několik let a ne vždy bylo spojováno s AI.
Podle spoluvýkonného ředitele Claytona Magouyrka je rychlé škálování AI infrastruktury „bezprecedentní“, ale firma má podle něj model nastavený tak, aby zůstala zisková i při extrémně kapitálově náročných investicích. Oracle věří, že masivní investice do AI mu umožní lépe konkurovat cloudovým gigantům, jako jsou Amazon a Alphabet.
Zdroj: Reuters, BBC